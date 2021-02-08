نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قياس تسجيل اختبار التحصيلي 2021 الورقي للطلاب هيئة تقويم التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد قامت العديد من المصادر العامة في المملكة العربية السعودية بالتوضيح بخصوص قياس عن بدء الاختبار التحصيلي قياس 1442 طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم الاثنين الموافق هجرياً 26/6/1442 الموافق ميلادياً 8/2/2021 حيث تم توضيح أن اختبار التحصيلي الورقي الفترتين الاولى والثانية سوف يتم عبر المركز الوطني للقياس والتقويم على أن يتم تسجيل من الطالبات في تلك الفترتين عند بداية التسجيل في اختبار التحصيلي القدرات من موقع قياس الالكتروني بالسعودية حيث يبدأ التسجيل المبكر قياس التحصيلي يبدأ يوم الاثنين 8/2/2021 حتى يوم 1/3/2021 بينما الفترة الثانية في التسجيل تبدأ خلال يوم 8/2/2021 حتى 2/4/2021 وتلك الجهود المبذولة حتى يتم تسجيل الطالبات في موقع قياس التحصيلي لبدء اختبارات العامة بطريقة سليمة حفاظاً على سلامة المواطنين.

قياس تسجيل إختبار التحصيلي

يعتبر مركز قياس هو المركز الرسمي لتسجيل طلاب الثانوية العامة لدخول الاختبارات المعرفية حتى يستطيعوا الالتحاق بالجامعات، حيث يعتبر شرط من الشروط الموضح لدخول الجامعات هو اجتياز كل تلك الاختبارات في مركز قياس وهيئة تقويم التعليم، ومن أضافات المركز قبول اختبارات الطلاب الجامعيين حيث يعتبر مرجعية الجميع في التسجيل للقياس المعرفي، وكان الطلاب على موعد اليوم مع إتاحة فتح باب التسجيل الإلكتروني لدخول الجامعات حسب الشرط الأساسي الذي يجب اتباعه، حيث على الطالبات إتمام التسجيل عبر رابط قياس تسجيل إختبار التحصيلي و لتوضيح نقطة معينة على الموقع يجب أن يتم استبدال الصف الثاني الثانوي والثالث الثانوي حتى تظهر للطلاب أيقونة التسجيل في الاختبار التحصيلي.

خطوات تسجيل الاختبار التحصيلي قياس

أول الخطوات أن يقوم الطالب بالدخول على رابط قياس اختبار التحصيل.

إذا كان الطالب حساب من قبل يمكنه الدخول بالرقم المدني الخاص به.

يقوم بكتابة رقم المرور.

استخدام أيقونة انا لست روبوت.

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.

يتم اختيار قياس تحصيلي والتسجيل في الاختبار.

الضغط على اختيار أيقونة متابعة.

يضغط الطالب التالي.

يتم اختيار أيقونة التسجيل.

لابد من الموافقة على شروط التسجيل وضمان دقة البيانات.

يتيح الموقع للطالب تسجيل حساب جديد.

قياس وهيئة تقويم التعليم

يتم عرض التسجيل في اختبار القياس التحصيل اثناء خوض الاختبار للطلاب والطالبات ويمكن التعرف على الجدول الزمني المحدد لاختبار التحصيلي في المملكة العربية السعودية ومن اقسام مركز القياس قياس التحصيلي والمحوسبة والقدرات العامة.