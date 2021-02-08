نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات تطبيق توكلنا والتصاريح الإلكترونية التي يقدمها في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات تطبيق توكلنا الذي اعتمدته وزارة الصحة أثناء أزمة فيروس كورونا؛ وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة، والتصاريح الإلكترونية أثناء فرض حظر التجوال، في سبيل الحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على صحة المواطنين،؛ حيث يقدم للمواطنين تصاريح التنقل أثناء الحظر، وتصاريح العمل، بالإضافة إلى العديد من الخدمات، فكل ما على المواطن هو تحميل توكلنا على الجوال، وتسجيل العنوان الوطني بشكل سليم، ومن ثم التمتع بكافة مزايا وخدمات التطبيق.

خدمات تطبيق توكلنا والتصاريح الإلكترونية التي يقدمها

حرصت الحكومة السعودية على الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة مواطنيها، فعمدت إلى إطلاق تطبيق توكلنا بالتعاون مع هيئة سدايا، وقدمت للمواطنين العديد من خدمات تطبيق توكلنا، منها:

العنوان الوطني؛ حيث يقوم المواطن بتسجيل نفس العنوان الخاص به والذي قام بتسجيله في البريد السعودي، بالإضافة إلى استعراض تفاصيل العنوان.

المخالفات العامة؛ تمكن المواطن من الاستعلام عن المخالفات المتعلقة به لدى وزارات الإسكان، الموارد البشرية، الأمن العام، السياحة، وغيرها.

الجواز الصحي؛ تتيح هذه الخدمة التأكد من الحصول على مصل فيروس كورونا المستجد.

المحفظة الرقمية؛ التي تمكن المواطن من الاطلاع على الوثائق الرسمية الخاصة به.

الهوية الرقمية؛ تمكن المواطن من الاطلاع على الهوية الوطنية في التطبيق.

القيام بحجز موعد لإجراء فحص فيروس كورونا؛ والتعرف على النتائج عبر تطبيق توكلنا.

استعراض تصاريح اعتمرنا؛ المتمثلة في تصريح الصلاة في الحرم والمسجد النبوي والطواف وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام.

لوحة البيانات التي تمكن المستخدمين من استعراض البيانات الشخصية، من رخصة القيادة والمخالفات المرورية.

الاطلاع على المواعيد في الأحوال المدنية والجوازات.

مشاركة بطاقات الوضع الصحي للتابعين.

الوضع الحذر التي توضح للمستخدم الحالة الصحية للمتواجدين بالقرب منه.

رعاية التابعين بشرط ألا يتجاوز العمر عن 15 عام.

استعراض الحالة الصحية من خلال دلالات الألوان.

تسجيل حساب جديد تطبيق توكلنا للمستخدم الزائر.

التعرف على نتائج اختبار قياس.

تصاريح تطبيق توكلنا

يمنح تطبيق توكلنا العديد من التصاريح الإلكترونية للمواطنين خلال فترة الحظر، وبعد فك الحظر والعودة بحذر، منها:

تصريح تموين داخل الحي؛ وهذا التصريح يمكن المواطن من التنقل داخل المنطقة السكنية أثناء فرض حظر التجوال الكلي.

تصريح طارئ؛ يمنح هذا التصريح المواطنين أربع ساعات خلال أيام الأسبوع بحد أقصى، وذلك أثناء الحجز الكلي أو الجزئي.

تصريح عمل؛ الذي يصدر عن جهات العمل.

تصريح مؤقت لسائق.

تصريح موعد طبي؛ أحد خدمات تطبيق توكلنا.

تصريح المشي لمدة ساعة على مدار الأربع وعشرون ساعة داخل المنطقة السكنية.

تصريح التنقل داخل وخارج المدينة؛ في الحالات الإنسانية وحالات الوفاة.

يمنح التطبيق تصريح قيادة السيارة للمواطن والسائق في حالة وجود حساب على تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى تصريح خروج مستقل وساري، وذلك لمن تجاوز عمر 15 عام.

طلب تصريح تنقل توكلنا

لكي يستفيد المواطنين من خدمات تطبيق توكلنا، وطلب الحصول على تصريح تنقل بين المدن، لابد من اتباع الخطوات التالية:

القيام بفتح التطبيق على الجوال.

النقر على خيار التصاريح الأمنية.

القيام باختيار التصريح المطلوب سواء التنقل داخل الحي أو التنقل بين المدن.

القيام بتسجيل كافة المعلومات الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة.

النقر على إرسال الطلب، ثم ينتظر المواطن لحين الموافقة على طلب تصريح تنقل، من خلال استقبال رسالة نصية على رقم الجوال تفيد بالموافقة على الطلب.

إلى هنا نكون تعرفنا على أبرز خدمات تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى أنواع التصاريح التي يمكن الحصول عليها عبر التطبيق، فضلًا عن كيفية طلب تصريح تنقل.