نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. كيف أعبي نموذج 105 بنك التسليف 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثيرٌ من التساؤلات التي تجول في خاطر عملاء بنك التنمية الاجتماعية، ومنها “كيف أعبي نموذج 105 بنك التسليف ؟”، فيما يمكن الإجابة عن هذا السؤال بكل سهولة، وذلك لإمكانية استخدامه في الحصول على قرض الكفالة الشخصية، ضمن الأوراق والمستندات التي حددها هذا المصرف، الذي أنشئ عام 1971م، بهدف تمويل الفئات الأكثر احتياجًا في المملكة العربية السعودية، دون الحصول على فوائد أو رسوم إدارية بخلاف البنوك الخاصة الأخرى، إضافة إلى فترات السداد المريحة، بل الإعفاء في كثيرٍ من الأوقات عن باقي الأقساط في حالة تعرض المقترض إلى أي أزمة.

كيف أعبي نموذح 105 بنك التسليف

ومن خلال السطور التالية، نجيب عن سؤال “كيف أعبي نموذح 105 بنك التسليف في المملكة، وذلك خدمة للمواطنين والمواطنات الراغبين في الحصول على تمويل شخصي، ويجهزون الأوراق التي من بينها هذا النموذج، وذلك على النحو الآتي:

علينا في البداية، تحميل هذا النموذج عبر موقع مصرف التنمية الاجتماعية على شبكة الإنترنت.

ثمّ إدخال المعلومات الخاصة بالكفيل في الأماكن المخصصة لذلك بشكل صحيح.

يلي ذلك، إدخال بيانات “المقترض”.

والموافقة على جميع البيانات والمعلومات المذكورة في النموذج.

إدخال بيانات خاصة بالكفيل.

أخيرًا، إدخال البيانات التي تفيد بموافقة جهة العمل على الكفالة، مع توقيع المدير.

تعبئة نموذج الكفيل بنك التنمية الاجتماعية

فيما يمكن تعبئة نموذج الكفيل بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

علينا في البداية، إدخال رقم بطاقة الأحوال الخاصة بالكفيل. ورقم السجل للكفيل وتاريخ إصداره. ثم العنوان الأساسي ورقم الجوال. تحديد نوع وقيمة القرض. كما يجب تحديد مدة السداد وقيمة الأقساط. من الضروري، أيضًا، إدخال اسم ورقم جوال وعنوان المقترض. رقم بطاقة أحوال المقترض. فيما يجب ملء بيانات وظيفة الكفيل، بواسطة جهة العمل التابع إليها. أخيرًا، توضيح إقرار جهة العمل والموافقة على الكفالة.

شروط تغيير الكفيل بنك التنمية الاجتماعية

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية، خدمة تغيير الكفيل الذي يشترطه للحصول على التمويلات المتنوعة التي يعلن عنها، ولكن في حالات محددة، على النحو الآتي: