نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن الاسهم برقم الهوية من خلال الراجحي المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة الاستعلام عن الأسهم برقم الهوية أحد الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء بشكل إلكتروني وخاصة المشتركين في برنامج تداول الراجحي، لمتابعة التداولات في البورصة المالية بعالم الاستثمار والأعمال من خلال الاستثمار في الأسهم ومتابعة هبوطها وصعودها، وقد وفرت مؤسسة الراجحي المالية طرق الاستعلام عن الأسهم إلكترونيًا بطريقة بسيطة وسهلة التنفيذ من دون أي تعقيد.

الاستعلام عن الاسهم في الراجحي

هي خدمة متوافرة في مؤسسة الراجحي المالية ليعرف المستثمرين من خلالها أرباح الأسهم السنوية والنصف سنوية وربع سنوية، من خلال خدمة مباشر الراجحي التي تضم عددًا من الخدمات المتنوعة فيمكن للعملاء إنجاز كل المعاملات على الجوال وهم في مكانهم ويمكن من خلالها التعرف على كل الجديد في خدمات التمويل الشخصية وتمويل العقارات وتمويل السيارات بجانب الخدمات المصرفية الأخرى كبطاقات الائتمان والفيزا وبطاقات المرابحة .

خطوات الاستعلام عن الاسهم برقم الهوية

بإمكانك من خلال الخطوات التالية الاستعلام عن الأسهم :

تسجيل الدخول للبوابة الرسمية للراجحي المالية

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق

من خانة الذهاب إلى حدد خدماتي

اختر منها الاستعلام عن الأسهم

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الحوالة والنقر على كلمة البحث

تظهر أمامك كل المعلومات التي تخص الأسهم والأرباح

الاستعلام عن تقارير أرباح الأسهم في الراجحي

يتيح مصرف الراجحي للمستثمرين إمكانية الاستعلام عن التقارير والأرباح وقد أتاح المصرف تسجيل جديد لكل عميل في الراجحي المالية من خلال البريد الإلكتروني في حالك كونك تمتلك حسابًا، حتى تتمكن من متابعة أسهمك.

قامت مؤسسة الراجحي مؤخرًا بتطوير خدماتها في مجال تداول الأسهم المحلية والعالمية وفتحت قنوات عديدة للاستثمار قائم عليها وسطاء من ذوي الخبرة والمهارة في عالم التداول لتلبية كافة متطلبات العملاء ووفرت قنوات عديدة للتداول إما من خلال الجوال أو التطبيق الذكي أو الهاتف الألي أو من خلال منصة التداول.

كيف أسجل في تداول الراجحي

يوجد طريقة سهلة وسريعة ومجانية للتسجيل في مصرف الراجحي ولكن يوجد شرطًا أن يكون لديك حسابًا مصرفيًا في الراجحي حتى تتمكن من دفع الأموال والتحويل وفيما يلي خطوات التسجيل في الراجحي