بن فرحان: متمسكون بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تمسك بلاده بمبدأ إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وقال بن فرحان، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، إن السعودية "تؤكد على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية".

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن المملكة متمسكة "بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".