نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في سكني وشروط التقديم للمطلقات والأرامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على مسكن مناسب من وزارة الإسكان تستدعي الدخول على موقع الوزارة والتوجه إلى برنامج سكني والتسجيل في الموقع حتى تمكن المواطن من التقديم على أحد المشروعات السكنية المتعددة التي توفرها وزارة الإسكان والتي يتم دعمها كذلك حتى تناسب أصحاب الدخل المنخفض، ولمعرفة كيفية وخطوات التسجيل على برنامج سكني سوف نقدم لكم الخطوات.

التسجيل في سكني 1442

لا يحتاج من يرغب في التسجيل في سكني سوى الدخول على الإنترنت والتوجه على موقع وزارة الإسكان ثم القيام بالخطوات التالية:-

من الصفحة الرئيسية لوزارة الإسكان يتم اختيار البرامج والمبادرات.

من القائمة المنسدلة يتواجد برنامج سكني قم بالضغط عليه.

سوف يحولك على صفحة تسجيل الدخول ومنها نختار مستفيد.

يتم كتابة رقم الهوية والضغط على مربع التحقق أو تسجيل الدخول من النفاذ الوطني الموحد.

يتم اختيار واحدة من الحلول السكنية والتقديم عليها ومنها:-

وحدات تحت الإنشاء. وحدات جاهزة من السوق البناء الذاتي فلل الوزارة الجاهزة. السكن الجماعي.

شروط التقديم في سكني

وضع برنامج سكني عدد من الشروط من خلال وزارة الإسكان يجب أن تتوفر حتى يتمكن الفرد من التسجيل في البرنامج ومن هذه الشروط:-

أن يكون الراغب في الحصول على سكن من السعوديين فقط سواء الرجل أو المرأة.

الدخول والتسجيل على منصة سكني والتقديم إلكترونياً فقط.

يتقدم من بلغ 25 عام ولا يقل عن ذلك.

لا يكون الراغب في دعم سكني قد تقدم من قبل وحصل على الدعم.

يجب تقديم ما يثبت العمل وقيمة الراتب أو الدخل الذي يحصل عليه.

لا يكون لدى المتقدم أكثر من 3 سيارات.

يتم تقديم المستندات اللازمة ورفع صورة منها على الموقع أثناء التقديم.

يتم تقديم شهادة وفاة في حالة التقديم للأيتام.

شروط التقديم في سكني للمطلقات والأرامل

وضعت وزارة الإسكان السعودية شروط التقديم في سكني للمطلقات والأرامل، وهي كالتالي:-