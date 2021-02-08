نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 39 لشهر فبراير 2021 عبر ca.gov.sa والاستعلام برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 39، في تلك الأيام يتساءل عدد كبير من مستحقي الدفعة التاسعة والثلاثين من برنامج دعم حساب المواطن عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 39، وهي دفعة شهر فبراير الجاري 2021، حيث قد قدمت المملكة السعودية ذلك الدعم للمواطنين ذوي الدخل المحدود والاسر الفقيرة من أجل مساعدتهم على حياة كريمة لقضاء حاجاتهم الأساسية دون نقص أي شيء منها، وتم صرف 38 دفعة سابقة من حساب المواطن، وذلك بعد التأكد من استيفاء كافة الحاصلين على الدعم للشروط التي قد وضعها المسؤولون عن برنامج حساب المواطن، ولذلك يبحث مستحقي الدفعة التاسعة والثلاثين عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 39، ونستعرض لكم اليوم موعد صرف حساب المواطن و رابط الاستعلام عنه عبر شبكة الإنترنت، تابعوا معنا.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 39

يتساءل كافة المستحقين لدفعة شهر فبراير الجاري عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 39، وغالبا ما يتم إيداع المبالغ المستحقة كل شهر في يوم 10 من الشهر الميلادي، وذلك في حالة ما لم يصادف يوم إجازة رسمية، لذلك من المقرر صرف الدفعة التاسعة والثلاثين في صباح يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر فبراير الجاري، حيث يتم إيداع المبالغ المستحقة والتي تتعدى مبلغ 8 مليون ريال سعودي يتم إيداعها في البنوك، ليتم صرفها من اقرب فرع للمواطن المستحق لها.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن

يمكن لكافة المتقدمين على برنامج حساب المواطن الاستعلام عنه في أي وقت من خلال زيارة موقع حساب المواطن وإدخال كافة البيانات المطلوبة منه ثم النقر على استعلام، وسوف تظهر له كافة المعلومات الخاصة بحساب المواطن، ويمكن للمتقدمين الجدد التعرف على مدى استحقاقهم للدعم من عدمه عبر الدخول على موقع حساب المواطن أيضاً.