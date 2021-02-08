نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل فى اختبار التحصيلي 1442 وموعد فتح التسجيل ورسوم الاختبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في اختبار التحصيلي 1442، اكثر ما يهتم به خريجي المرحلة الثانوية حيث يعد الاختبار التحصيلي معيار دقيق لتحديد قدرات خريجي الثانوية لقياس مدى تحصيل الطالب للمواد الدراسية والتي قام بدراستها لترشيحه للكلة المناسبة لقدراته وإلمامه بمنهج الثانوية وذلك بعد التقديم في اختبار التحصيلي ويرتبط الاختبار التحصيلي لعام 1442 / 2021 بأحد المواد التي قام الطالب بدراستها للوقوف على مدى فهمه وتحصيله لها قبل الانخراط فى المرحلة الجامعة.

الاختبار التحصيلي 1442

يعد تلك الانطلاقة التي تطلقها المملكة في رؤيتها الجديدة والتي تسعي لها في تطوير التعليم وتساهم معها الكثير من شركات الإنترنت والجوال لمساعدة الارتقاء بالطلاب وتوفير القنوات التعليمية والباقات التعليمية والمنصات التعليمية مثل منصة مدرستي وقناه stc التعليمية التي وفرتها شركة اس تي سي للارتقاء بالطلاب والتعليم ولذلك قامت المملكة بتوفير تلك الاجتيازات، وينقسم الاختبار التحصيلي إلى قسمين متعلقين بما درسة الطالب بالمرحلة الثانوية قب الانتقال إلى المرحلة الجامعية وهم:

اختبار التحصيل الدراسي للمواد العلمية ” الأحياء – الكيمياء – الفيزياء – الرياضيات”.

اختبار التحصيل الدراسي للمواد النظرية ” الحديث والثقافة الإسلامية – التوحيد – الفقه – النحو والصرف – البلاغة والنقد – الأدب – التاريخ – الجغرافيا”.

موعد فتح التسجيل فى اختبار التحصيلي 2021

ميعاد التقديم فى اختبار التحصيلي 1442 تم تحديد فتح التسجيل فيه من قبل وزارة التعليم بالمملكة والذي يبدأ اليوم 8 فبراير 2021 وحتى يوم 2 مايو 2021 ميلادياً.

كيفية التسجيل فى اختبار التحصيلي 1442

بعد الإطلاع على مواعيد اختبار التحصيلي 1442 والوقف على ما هو طريقة الاختبار وأنواعه نأتي إلى شرح خطوات وطريقة التسجيل فى اختبار التحصيلي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

الضغط على صفحة “الاختبار التحصيلي“.

الدخول على صفحة تعريف الاختبار والضغط على “الجدول الزمني للاختبار”.

الضغط على خيار “سجل الآن”.

القيام بعملية تسجيل دخول الطالب بعد الانتقال إلى موقع قياس.

إدخال السجل المدني فى الخانة المخصصة لأسم المستخدم.

القيام بإدخال كلمة المرور.

الضغط على خيار “تسجيل الدخول”.

الضغط على القائمة الرئيسية والدخول إلى “الاختيارات المتاحة للتسجيل”.

الضغط على خيار “اختبار التحصيلي”.

اختيار نوع الاختبار سواء كان ورقياً أو حوسبياً.

الضغط على خيار “التسجيل”.

الإطلاع على الشروط والموافقة عليها.

الضغط على خيار “التالي”.

النقر على خيار مشاركة الموقع لتحديد أقرب المراكز لأداء الاختبار.

الضغط على اقرب مركز فى الخيارات.

تحديد يوم الاختبار بعد اختياره من جدول اختبارات التحصيلي.

القيام بخطوة المراجعة للبيانات ثم تأكيد حجز اختبار التحصيلي.

القيام بتسديد الرسوم المقررة لاختبار التحصيلي وتأكيد موعد الاختبار.

كم تبلغ رسوم التسجيل فى اختبار التحصيلي 1442

قيمة رسوم اختبار التحصيلي 1442 مسار اهتمام الطلاب خريجي المرحلة الثانوية والذين يسعون إلي اختيار كليات مناسبة لطموحاتهم وأحلامهم ولن تحدث تلك الخطوة إلا بعد الانتهاء من اختبار التحصيلي وقد تقرر أن تكون رسوم الاختبار التحصيلي كالتالي:

اختبار التحصيلي الورقي قيمة الرسوم المقرر له هو: 100 ريال.

اختبار التحصيلي المتأخر الورقي يبغ قيمة الرسوم المقررة له: 150 ريال.

اختبار التحصيلي المحوسب تبلغ ف=قيمة رسومه المقررة له: 150 ريال.

عناوين ومقرات أجراء اختبار التحصيلي 1442

قام المركز الوطني للقياس بتجهيز الكثير من مقرات الاختبار التحصيلي فى كافة أنحاء المملكة والتي يتساءل الطالب عن كيفية اختيار مقر اختبار التحصيلي والتي تكون عن طريق عملية التقديم واختيار اقرب مكان لإجراء الاختبار عن طريق خريطة موقع قياس والتي تحدد المقرات ويقوم الطالب باختيار اقرب موقع به مقر اختبار التحصيلي 1442.

رابط موقع اختبار التحصيلي 1442

رابط التسجيل فى اختبار التحصيلي 1442 الخاص بطلاب المرحلة الثانوية والمنتقلين إلى المرحلة الجامعية والذي يعد اختبار معادلة النتيجة مع شهادة الثانوية والذي يمكن التسجيل فيه من خلال “موقع قياس” الذي تم إطلاقه من أجل الانتقال إلى المرحلة الجامعية ومساعدة الطلاب ومتابعة خطوات التسجيل فى اختبار التحصيلي 1442.