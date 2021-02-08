نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1442 عبر منصة خدمات التأشيرات الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1442، قامت المملكة العربية السعودية بتسهيل بعض الخدمات على مواطنيها، وذلك مواكبة لذلك التطور التكنولوجي الجديد، ومن ضمن تلك الخدمات هي خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1442 بشكل إلكتروني عبر الموقع الخاص بخدمات التأشيرات الالكترونية، وقد أتاحت وزارة الخارجية السعودية للمواطنين إمكانية الاستعلام عن تلك التأشيرات بشكل مجاني من خلال المنزل، للتسهيل على المواطنين ولتوفير الوقت والجهد، ولمنع حدوث ازدحام أو تكدس في أماكن الاستعلامات، لتجنب زيادة انتشار عدوى كورونا بين المواطنين بصورة أكبر، ونقدم لكم في ذلك المقال خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1442، تابعوا معنا.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية

قررت وزارة الخارجية السعودية التسهيل على المواطنين في أمر الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1442، وذلك توفيرا لمزيد من الجهد والوقت الذي قد يبذله أي مواطن في الاستعلام عن تأشيرة السعودية، ومنعا لزيادة انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين سواء ساكني المملكة أو الوافدين إليها، وتأتي تلك الخدمة من بين خدمات كثيرة قدمتها المملكة للمواطنين، بحيث يمكنهم إتمام الكثير من الأمور الهامة من خلال المنزل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى إتمامها بالخارج، ويمكنكم الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1442 من خلال اتباع الخطوات الموجودة في الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1442

يجب قبل أي شئ أن تقوم أولا بزيارة منصة خدمات التأشيرات الالكترونية. ثم اختيار نوع التأشيرة. لتأتي بعدها خطوة كتابة رقم الطلب. ثم يقوم المستعلم بكتابة رقم جواز السفر الخاص به. ثم إدخال رمز التحقق. وأخيرا يقوم المستعلم بالنقر على زر استعلام

سوف تظهر لك نافذة تحتوي على كل المعلومات الخاصة بتأشيرة الدخول إلى والخروج من المملكة.