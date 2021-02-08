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عمر شويل - جدة يترقب المواطنون في المملكة العربية السعودية ، قيام البنك المركزي السعودي “مؤسسة النقد السعودي سابقاً” من إطلاق نظام الحوالات الفورية بين البنوك السعودية على مدار الساعة، وذلك بعد أن قام البنك المركزي السعودي ممثل في المدفوعات السعودية، بتوقيع عقد تطوير المدفوعات الفورية مع شركة IBM الأمريكية وشركة فوكا لينك منذ شهر أبريل 2019، حيث كان من المتوقع أن يتم إطلاق نظام الحوالات الفورية بين البنوك السعودية بنهاية العام الفائت 2020، إلا أن كافة التوقعات تشير إلى أنه من المتوقع أن يتم إطلاق نظام الحوالات الفورية بين البنوك السعودية بنهاية شهر فبراير الجاري.

موعد إطلاق نظام الحوالات الفورية بين البنوك السعودية على مدار الساعة:-

قالت مصادر مطلعة لصحيفة سبق الإلكترونية السعودية بأنه قريباً سوف يتم إطلاق نظام الحوالات الفورية بين البنوك السعودية، بحيث تتم عملية التحويلات المالية الفورية بين البنوك السعودية على مدار الساعة.

وأكدت تلك المصادر إلى أن شهر فبراير الجاري سوف يشهد إطلاق نظام الحوالات الفورية بين البنوك السعودية، كذلك ترجح تلك المصادر خفض رسوم التحويلات بين البنوك عن الأسعار التي تتم بها حالياً.

يذكر أن التحويلات المالية التي تتم بين البنوك السعودية حالياً تكون حتى الساعة الثالثة عصراً، أو أن تصل الحوالة ثاني يوم، إلا أنه مع إطلاق نظام الحوالات الفورية الجديد فإن عملية التحويل سوف تكون لمدة 24 ساعة، حيث سيتم فتح التعامل بين البنوك السعودية.

من جهته قال زياد اليوسف المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية بأن المدفوعات السعودية تقوم بجهود كبيرة من أجل تطوير حلول الربط بين كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة، مع توفير البيئة للشركات والبنوك التي تقدم خدماتها للأفراد بحيث يتم تقديم تلك الخدمات في أسرع وقت ممكن والخدمة متاحة لمدة 24 ساعة وهو ما سينعكس على المستخدم النهائي.

ويتوقع العديد من الخبراء الماليين والاقتصاديين في المملكة أن يتم إطلاق نظام الحوالات الفورية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن انتهت أعمال التطوير التي قامت بها المدفوعات السعودية، حيث سوف تتيح تلك الخدمة حصول المواطنين على الحوالة المالية فورياً وفي أي وقت.