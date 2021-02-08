الأمير فهد بن جلوي يشارك في عمومية اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية

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أحمد جودة - القاهرة - نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، شارك الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة اليوم , في اجتماع الجمعية العمومية الـ19 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي عُقد "عن بُعد" برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس الاتحاد.
وناقش الاجتماع اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية والاطلاع على المحاضر السابقة للمكتب التنفيذي والتقارير المالية والإدارية, وكذلك الاطلاع على تقرير عن رياضة المرأة المقدم من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المقترحات المقدمة من اللجان الأولمبية الوطنية العربية واعتماد تعيين نائب لرئيس الاتحاد من العنصر النسائي في الدورة القادمة 2021-2025م.
واعتمد الاجتماع تكريم معالي الشيخ عيسى بن راشد بن خليفة نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، واللواء أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو.