نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض آهل ببنك التنمية الاجتماعية وشروط القرض التي يصل إلي 60 ألف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض آهل ببنك التنمية الاجتماعية ويعد البنك هو من أهم البنوك التي توجد في المملكة العربية السعودية و التي تقوم علي توفير مجموعه من منتجات التمويل الاجتماعي والتي تدعم شريحة من المواطنين من ذوى الدخل المنخفض خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد في محاولة منها في تحسين المستوي الاجتماعي ورفع مستوي معيشة الأفراد محدودي الدخل والأسر الفقيرة و الغير قادرين علي شراء الاحتياجات الأساسية ،قد أعلن مساء أمس السبت الموافق 13 /6/2020 ميلادية عن تقديم تمويلات ميسرة للمواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية من خلال منتج آهل ، ومن المعروف أن منتج آهل هو منتج للعملاء الذين سبق حصولهم علي أحد منتجات التمويل الاجتماعي ، كنف للمطلقات ويهدف إلي مساندة الأسر لمواجهه الاحتياجات الأسرية الضرورية .

ومن خلال المقال يمكنك التعرف علي تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية للمطلقات و الأرامل والتي تصل قيمته إلي 30 ألف ريال سعودي ، في شهر مايو الماضي قد أعلن بنك التنمية الاجتماعية علي عودة منتجات آهل وقد أشار البنك إلي أن من مميزات تمويل آهل أنه مبلغ يصل قيمته إلي 50 ألف ريال سعودي بدون فوائد أو رسوم وفترة سداد تصل إلي 5 سنوات ولكن قد قام بنك التنمية علي وضع بعض الشروط الواجب توافرها للحصول علي تمويل منتج آهل وأشار البنك إلي أن شروط تمويل آهل هي نفس شروط الحصول علي تمويل المنتجات الاجتماعية وان تمويل آهل يستهدف موظفي الحكومة وموظفي القطاع الخاص و المتقاعدين و المطلقات والأرامل والمهجورة كما يستهدف العملاء ممن مضي ومر علي تمويلهم السابق عاماً واحداً .

قرض آهل ببنك التنمية الاجتماعية

يمكنك من خلال المقال معرفة منتج أفق من بنك التنمية الاجتماعية لتمويل الأعمال و المشاريع الصغيرة، أما عن طريقة الحصول علي قرض فقد أشار البنك أن هناك طريقتين للتقديم علي قرض الضمان الاجتماعي الطريقة الأولي في حاله امتلاك حساب بالفعل علي موقع بنك التنمية و الحالة الثانية إذا كان المواطن لا يمتلك حساب في موقع البنك و سنقوم سوياً بعرض الحالتين و هما كالتالي :

في حاله امتلاك حساب علي موقع بنك التنمية

تسجيل الدخول بالاسم و الرقم السري الخاص بك.

قم باختيار القروض الاجتماعية.

الاجتماعية. حدد نوع القرض الذي ترغب به.

الذي ترغب به. اختيار فرع البنك الأقرب لك.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

تحديد موعدك في البريد لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

لاستكمال الإجراءات المطلوبة. تصوير الصفحة التي يوجد بها الموعد لتسليمها لفرع البريد.

قرض آهل ببنك التنمية الاجتماعية خصائص القرض

أما عن احد اهم أنواع التمويل التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية هو تمويل نفاذ كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية منتج آهل بدون فوائد أو رسوم إدارية وبالتقسيط لمدة تصل إلي 60 شهراً وذلك من خلال إجراءات سهلة وبسيطة،و يقوم البنك بتمكين العملاء في حالة انتهاء تمويلهم السابق لدي البنك لمدة لا تقل عن سنة كما يشمل منتج أهل قرض الأسرة وقرض ترميم وقرض كنف .

شروط قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية