نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل وسبب وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود وموعد صلاة الجنازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تفاصيل وسبب وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز ، حيث أعلن الديوان الملكي السعودي منذ قليل بياناً هاماً يخص وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز، وفي مثل هذه الأخبار يود جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية معرفة جميع التفاصيل عن ما يُصدره الديوان الملكي السعودي من بيان فيما يرغب الجميع أيضاً الإطلاع على سبب وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز تغمدها الله بواسع رحمته وموعد ومكان صلاة الجنازة على والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز.

وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود

صدر عن الديوان الملكي السعودي منذ قليل بيان بخبر وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز، وتفصيلاً جاء بيان الديوان الملكي كالآتي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الإثنين الموافق 26 / 6 / 1442هـ، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

سبب وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود

أما فيما يخص سبب وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز ، فلم يتم نشر أي خبر رسمي عن سبب الوفاة حتى اللحظة، ولكن كانت حالتها الصحية متدهورة في الفترة الأخيرة، هذا وقد عزى رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد خادم الحرمين في وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز، كما نعى أمراء من الأسرة الحاكمة الأمير الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز.