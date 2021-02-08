نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث العروض الأسبوعية مكتبه جرير بخصومات لن تتوقعها تصل إلي 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مكتبه جرير عن احدث العروض الأسبوعية من المكتبة والتي جاءت بخصومات لن يتوقعها احد ابد والتي أعلنت عنها عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاءت لتشمل بعض أجهزة المنزل والأكسسوارات واللاب توبات وأجهزة اخرى سوف نقوم بشرحها وتوضيحها إليكم من خلال المقالة الأتية.

العروض الأسبوعية مكتبه جرير

أعلنت مكتبه جرير عن العروض الأسبوعية الجديدة والتي تبدأ من هذا الأسبوع والتي شملت مجموعه من الهواتف والشاشات والأكسسوارات الأخري، ويمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين طلب المنتج من علي صفحه مكتبه جرير والاستمتاع بأفضل العروض وخدمه التوصيل من خلال العنوان الذي يتم وضعه للتواصل عليه.

احدث العروض الأسبوعية مكتبه جرير

أعلنت مكتبه جرير عن العروض الأسبوعية والتي تشمل الأتي:

شاشه سامسونج mu8000 .82 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي آل آي دي بسعر 6999 ريال بدلا من 17999 ريال.

سماعه أذن داخليه ابل ايربودز برو بسعر 949 ريال بدلا من 1199 ريال.

لاب توب ريزر بليد 15 بسعر 10199 بدلا من 13599 ريال.

ساعه ابل watch series 6 44 nike بسعر 2159 ريال بدلا من 2399 ريال.

هاتف samsung galaxy s 20 ultra 128 giga بسعر 3499 ريال بدلا من 5039 ريال.

سماعه راس سينايزر مومينتام بلوتوث بسعر 1199 ريال.

لاب توب هواوي ميت بوك اكس 13 بوصه بسعر 5399 بدلا من 5999 ريال.

سماعه أذن لاسلكيه هواوي فري بودز برو بسعر 629 ريال بدلا من 669 ريال.

العروض الأسبوعية علي الشاشات

أعلنت أيضا مكتبه جرير علي العروض الأسبوعية علي احدث الشاشات والتي نلخصها لكم في الأتي:

سامسونج ju6400 .75 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي أل إي دي بسعر 4999 ريال بدلا من 12499 ريال.

سامسونج ls003 .65 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي آل آي دي بسعر 4499 ريال بدلا من 9899 ريال.

سامسونج ls003 .55 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي آل إي دي بسعر 2999 ريال بدلا من 6999 ريال.

تي سي آل 50p615 .50 بوصه ألترا اتش دي آل أي دي بسعر 1599 ريال بدلا من 1949 ريال.

سامسونج q60t .85 4k بوصه بدقه ألترا اتش دي كيو إل أي بسعر 9899 ريال بدلا من 21999 ريال.

سامسونج tu8000 .65 بوصه ألترا اتش دي بسعر 3499 ريال بدلا من 7699 ريال.

آل جي 70un7380pvc 4k ألترا اتش دي بسعر 4499 ريال بلاد من 7999 ريال.

وبهذا نكون شرحنا لكم اهم العروض الأسبوعية وافضلهم من حيث الخصومات والأسعار وسوف نوافيكم قريبا بكل ما هو جديد.