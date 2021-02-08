نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا وحل مشكلة التطبيق لا يعمل وكيفية تسجيل الزائر والمقيم بالتطبيق 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا يستمر في تحسين خدماته أولاً بأول، حيث تم حل المشكلة التقنية التي كانت قائمة بالتطبيق والتي تسببت في قطع الاتصال بخدمات التطبيق، حيث استمرت الجهود من العاملين القائمين على حل المشكلة التقنية، وأصبح التطبيق يعمل بشكل أفضل من الأول بكثير، وتم إصدار بعض النسخ الجديدة من تطبيق توكلنا للهواتف الذكية على نظام الاندرويد والأيفون وهواوي، ولعمل التطبيق بطريقة صحيحة لابد من تحميل النسخة الجديدة من هذا الإصدار.

تطبيق توكلنا وحل مشكلة التطبيق لا يعمل 2021

تطبيق توكلنا تعرض لبعض الأسئلة التي أثارت اهتمام الإدارة وقامت بالرد عليها، حيث أن التطبيق لايعمل عند بعض الأشخاص ولا يعلموا سبب المشكلة، ولكن الإدارة نبهت على بعض الأشياء المهمة التي يتم ضبطها ومعرفتها بالتطبيق حتى يتم عمله بطريقة جيدة بدون مشاكل، وبعض التنبيهات هي:

أن تطبيق توكلنا لايعمل إذا كان صاحب الهاتف يستخدم نظاك جليبريك على هاتفه الذكي.

وكذلك من يستخدم نظام vpn على جهازه.

لابد من توافر شبكة بيانات وتكون مفعلة وقت استخدام التطبيق، مع العلم أن التطبيق يعمل على الانترنت المجاني من داخل شركة الاتصالات ولا يستهلك من رصيدك الشخصي، ولكن لابد من تفعيل الشبكة حتى يعمل التطبيق بصورة جيدة.

أن التطبيق يتطب منح الصلاحية الدائمة للموقع الجغرافي لكي يعمل بشكل صحيح.

الاصدار الذي يعمل عليه التطبيق على هواتف أبل هو إصدار 10.0 فما فوق.

الاصدار الذي يعمل عليه التطبيق على هواتف الاندرويد هو اصدار 6.0 وأعلى.

تطبيق توكلنا وكيفية تسجيل المواطن والمقيم والزائر على التطبيق عند تغيير رقم الجوال

المواطن والمقيم الذي لديه حساب في أبشر وقام بتغيير رقم الهاتف، فذلك حين أن يقوم بالتسجيل في توكلنا سيتم اعتماد رقم الجوال الموجود في أبشر، وعند تغيير الرقم لاحقاً في أبشر سوف يتم تعديله في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في توكلنا.

والزائر المتواجد داخل المملكة العربية السعودية الذي لديه بطاقة هوية زائر أو تاشيرة زائر يمكنه التسجيل برقم الجواز.

كذلك من يمتلك هوية وطنية أو هوية خليجية أو إقامة منتهية يمكنه التسجيل في تطبيق توكلنا.