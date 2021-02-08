نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل 1.500.000 ريال للسعوديين والمقيمين من مصرف ميم الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي يصل إلي 1.500.000 ريال لكافة المواطنين سعودي من مصرف ميم، كما يقدم مصرف ميم التابع إلي بنك الخليجي الدولي وهو أكبر وأهم البنوك والمؤسسات البنكية داخل المملكة العربية السعودية، ومملوك لدول مجلس التعاون الخليجي والذي تعود غالبية العظمي من اسهم بنك ميم لصندوق الاستثمارية العامة التي توفرها مصرف ميم، حيث يساهم في رفع المعاناة عن المواطنين السعوديين والمقيمين بالإضافة إلي هامش ربح تنافسي وأقساط مسيرة تناسب جميع المواطنين، لذلك نقدم لكم كيفية الحصول علي التمويل الشخصي يصل 1.5 مليون ريال سعودي من مصرف ميم من خلال الموقع الإلكتروني.

شروط ومزايا التمويل الشخصي من مصرف ميم

تمويل شخصي يصل 1.500.000 ريال سعودي من مصرف ميم ويتم الموافقة الفورية علي التمويل الشخصي، حيث أن مصرف ميم التابع إلي بنك الخليج الدولي لكل من أكبر المؤسسات البنكية ويتميز بأنه تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلي هامش ربح تنافسي وأقساط مسيرة علي القروض كما لا يطلب البنك من أسرة المستفيد سداد الأقساط الشهرية في حالة العجز أو الوفاة لا قدر الله، لذلك وضح مصرف ميم شروط من أجل الحصول علي تمويل شخصي يلزم توافرها كما يلي:

يجب إلا يقل عمر المتقدم عن 18 سنه ولا يزيد عن 65 سنه. يجب أن يقوم المتقدم بفتح حساب مصرفي في مصرف ميم. يتم تحويل الراتب الشهري إلي البنك. يجب علي المتقدم التمويل بإحضار خطاب من جهة العمل التابع لها يفيد بقيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه متقدم التمويل. يجب علي المتقدم كشف حساب لأخر 3 اشهر حصل عليها المتقدم علي راتبة من جهة العمل قبل التقديم علي التمويل. يجب إلا يقل الراتب الشهري كحد ادني إلي 7000 ألف ريال للمواطن السعودي، أما الأشخاص المقيمين داخل المملكة ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ألف ريال سعودي.

طريقة التقديم علي التمويل الشخصي من مصرف ميم

يقدم بنك ميم الكثير من الخدمات إلي كافة المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يستطيع المتقدم الحصول علي التمويل الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف ميم كما يلي: