نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل تطبيق توكلنا tawakkalna app لدخول الأماكن العامة والأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية إلى رابط تحميل تطبيق توكلنا tawakkalna app الذي يعد من أهم التطبيقات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين من أجل تحميلها على الهاتف الذكي حيث أصبح تطبيق توكلنا من التطبيقات المعتمدة من جانب وزارة الصحة السعودية فمن خلال هذا التطبيق يمكنك الحصول على تصاريح التنقل والخروج إلى الأماكن العامة والتسوق في السعودية، فلا يمكنك الخروج والذهاب إلى الأسواق قبل الحصول على أذن من خلال توكلنا وذلك من أجل تخفيف الزحام في الأسواق والأماكن العامة.

تطبيق توكلنا tawakkalna

تطبيق توكلنا tawakkalna هو تطبيق الهدف منة هو العمل على تقليل الزحام في الأسواق والأماكن العامة في السعودية خاصة بعد انتشار وباء كورونا في السعودية خلال الفترة الأخيرة، مما دفع وزارة الصحة السعودية إلى اتخاذ العديد من القرارات الهامة التي تهدف إلى توعية المواطنين وتقليل الزحام في الأسواق والأماكن العامة بعدما انتشرت التجمعات بشكل كبير في الكثير من الأماكن السعودية مما أدى إلى زيادة نسب إصابات كورونا اليومية.

يقدم تطبيق توكلنا العديد من الخدمات المختلفة والهامة التي تساعد المواطنين في الحفاظ على سلامتهم حيث تساعدهم على معرفة أعراض كورونا واكتشاف أنهم إذا كانوا يعانون من أعراض كورونا أم لا وأيضا يساعدهم على معرفة كافة المناطق والمدن التي تحتوي على نسب عالية من إصابات كورونا حتى لا يقوم المواطن بالذهاب إليها، والكثير من الخدمات المميزة التي يوفرها تطبيق توكلنا لجميع المواطنين الذين يقومون بتحميل التطبيق على الجوال والتسجيل وإنشاء حساب شخصي خاص بهم.

تحميل تطبيق توكلنا للاندرويد

يمكن لجميع حاملي هواتف الاندرويد تحميل تطبيق توكلنا tawakkalna مجانا على كافة الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد من خلال متجر جوجل بلاي الرسمي ويمكن للجميع معرفة طريقة التسجيل في توكلنا بكل سهولة وذلك من خلال الضغط على خيار تسجيل جديد وكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتسجيل بعد ذلك في تطبيق توكلنا واستخدام كافة الخدمات التي يوفرها توكلنا لكافة المواطنين.

تحميل تطبيق توكلنا للايفون tawakkalna

يمكن أيضا لجميع مستخدمي هواتف الآيفون تحميل توكلنا علي الهاتف بحجم صغير جداً ويمكن للجميع التسجيل في تطبيق توكلنا بسهولة وأيضا يتوفر لكافة التابلت التابعة لنظام إيفون مما يسهل على الجميع تحميل تطبيق توكلنا من خلال المتجر الرسمي لهواتف الآيفون.