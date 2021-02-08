تقليص فرص تعليم بسبب الجنس!……الكاتبة / شهد المطرفي

التعليم هو مايميزنا فولا أننا في عملية تعليم مستمر لعجزنا عن الوصول واللحاق بمصاف الأمم، لكن هل مازال الجميع يحظى بفرص متساوية في التعليم؟ وماهي الأحقية لإن يخسر شخص ما فرصته بسبب جنسه؟ ومن هم الذين تسحق آمالهم تحت وطأة المتطلبات التي تزداد عاماً بعد عام حتى تصبح لا تكاد تطاق .

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كل هذه الأسئلة تستحق البحث عن إجابة لها، فما زال يتم تقليص فرص الفتيات في التعليم بينما هو حق لهن جميعاً، ومازالت الفتيات يعانين للحصول على تخصص معين بدرجة قبول مرتفعة جداً، بينما في المقابل يستطيع الفتى دخول الطب بمجموع درجات لا يزيد عن 85، وتحرم من دخوله فتاة تجاوز مجموعها ال90 درجة ، فهل ولادتنا بجنس معين تقلص فرصنا وتحكم علينا للأبد؟ .

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ولم يقتصر التفاوت على نسب قبول الجامعة بل امتد للإختبارات التي تحدد درجة القبول، ففي التحصيلي يتم التمييز ليجرى على فتيات القسم الأدبي دون فتيانه، وتسحق آمال الكثيرات من الفتيات تحت عدم وجود نسب قبول ثابتة ومحددة بين الجنسين تضمن التخصص للأفضل، وتحرم الكثيرات من الحصول على تخصص يناسبها بسبب المتطلبات التي بدأت تضيق الخناق .

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التخفيف والمراعاة في نسب قبول الأولاد لا تجعل منهم مجتهدين أكثر مما تجعل منهم مستهنين، لأنه وكما يبدو فالنهاية حتى ولو كان مجموعهم ضيئل يستطيعون دخول تخصص مرموق يضمن لهم مستقبل جيد، بينما تجاهد الفتيات محاولات اللحاق بالنسب والمتطلبات التي ترتفع عاماً بعد عام، وبدل أن يكون المقعد الدراسي للأفضل ولمن يستحق أصبح العكس، فالتعليم هو أساس المجتمع الانساني الحديث ولا يستحق أي انسان تقليص فرصته بالحصول على تخصص سعى له واجتهد حتى استحقه بغض النظر عن كل شيء فما بالك أن تتقلص فرصته بسبب جنسه؟ .