نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض كاش ونقدي بدون تحويل الراتب ومبالغ مالية حتي ربع مليون ريال من شركة مرابحة مرنة في المقال التالي
عمر شويل - جدة قرض كاش ونقدي بدون تحويل الراتب أحد الحلول التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة للأفراد من العاملين في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي كما يمكن للأفراد العاملين في القطاع الخاص الاستفادة من القرض، وتعتبر شركة مرابحة مرنة من أهم وأكبر الشركات التمويلية في المملكة العربية السعودية حيث أدركت الشركة حاجة العملاء إلى منتجات تمويلية بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وتسهيلات عديدة لذلك عملت الشركة على توفير مجموعة متنوعة ومتكاملة من القروض الشخصية التي من شأنها تلبية جميع الاحتياجات المالية والشرائية للعملاء من كافة الشرائح الاقتصادية داخل المملكة العربية السعودية.
تمويل كاش ونقدي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة
تقدم شركة مرابحة مرنة تمويل نقدي فوري بدون تحويل الراتب و بخيارات للسداد مرنة وأقساط مجدولة تتناسب مع جميع الإلتزامات المالية للعميل كما تقد الشركة القرض الشخصي بمبالغ مالية كبيرة تلبي جميع الاحتياجات المالية للعملاء وذلك من خلال خطوات سهلة وإجراءات سريعة لتنفيذ طلب الحصول على القرض الشخصي الكاش المتاح لدي شركة مرابحة مرنة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للمتقدم، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح في هذا المقال المزايا التي يستطيع المتقدم الاستفادة بها عند حصوله على قرض شركة مرابحة مرنة.
- قرض شخصي مصمم بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- فترات سداد مرنه وأقساط ميسرة تصل حتى 60 شهر.
- تمويل كاش وفوري بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للمتقدم.
- تقدم شركة مرابحة مرنة التمويل النقدي بمبالغ مالية تبدأ من 5000 ريال سعودي وتصل إلى 250 ألف ريال سعودي.
- يمكن للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي الاستفادة من المنتج.
- كما يمكن أيضاً للعاملين في القطاع الخاص الحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة من خلال خطوات سهلة وميسرة.
كيفية التقديم على قرض شركة مرابحة مرنة الكاش
- يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على قرض شخصي كاش ونقدي بدون تحويل الراتب وممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها شركة مرابحة مرنة التقديم على طلب المنتج من خلال الرابط الإلكتروني لتمويل شركة مرابحة مرنة وتعبئة نموذج الطلب بجميع المعلومات المطلوبة.
- كما يمكن أيضاً للأفراد الراغبين في الحصول على قرض شركة مرابحة مرنة الفوري بدون تحويل الراتب التقديم على طلب المنتج عن طريق زيارة أحد فروع الشركة المتواجده داخل المملكة العربية السعودية حيث تبدأ ساعات العمل في الشركة من الساعة الثامنة والنصف صباحاََ وحتي الساعة الخامسة والنصف مساءََ وذلك في الأيام من الأحد إلى الخميس.
شروط الحصول على تمويل كاش ونقدي من شركة مرابحة مرنة والمستندات المطلوبة
- يشترط ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن 18 سنة.
- يلزم للحصول على القرض الشخصي من شركة مرابحة مرنة أن يكون المتقدم موظف في القطاع الحكومي أو أحد الشركات المعتمدة.
- يجب ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم بطلب القرض والموظف في القطاع الحكومي عن 3000 ريال سعودي أما للمتقدم الذي يعمل في القطاع الخاص فيشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 6000 ريال سعودي.
- مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي أو شبة الحكومي يجب ألا تقل عن شهر واحد أما للموظف في القطاع الخاص فيشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن سنة كاملة.
- لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة يلزم تقديم الهوية الوطنية للمتقدم والعنوان الوطني الخاص به.
- يلزم أيضاً لاستكمال الطلب تقديم كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم وخطاب تعريف من جهة عمل المتقدم والذى يحتوي على الراتب الأساسي والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل والبدلات.
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