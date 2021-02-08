نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الاقامة وخطوات الاستعلام عبر منصة ابشر الجوازات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الاقامة، تحرص المملكة العربية السعودية بشكل مستمر ودائم على التسهيل على كافة المواطنين والمقيمين بها اتمام بعض العمليات العامة من خلال الخدمات التي تقدمها بشكل الكتروني عبر المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ومن ضمن تلك الخدمات الهامة المقدمة من المملكة خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة، وذلك من خلال رابط منصة أبشر، ويبحث العديد من الأفراد عن رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة والذي سوف نستعرضه لكم في تلك المقالة في السطور التالية.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

وفرت المملكة العربية السعودية لكافة المقيمين بها خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة، وذلك للتعرف على صلاحية الإقامة بالمملكة بشكل الكتروني، حيث يمكن الاستعلام عنها برقم الإقامة أو برقم جواز السفر أو عن طريق رقم الحدود، دون الحاجة إلى الذهاب الى المكاتب الرسمية الخاصة بإتمام ذلك الامر، توفيرا الوقت والجهد ومنع التعرض للزحام والتكدس الاجتماعي الذي قد يسبب زيادة انتشار عدوى كورونا المستجد، ويجب على كافة المقيمين بالمملكة الاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بهم في المملكة بشكل دوري مستمر لتجنب حدوث أي ترحيل لهم أو دفع أي غرامات مالية، ويمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال الخطوات الموجودة في الفقرة التالية :

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يجب أولا الدخول على رابط موقع أبشر الجوازات. ثم بتسجيل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم ورقم هويته. ثم كتابة رمز التحقق المرئي. والان يجب الذهاب إلى الاستعلامات الإلكترونية ومن تلك القائمة يتم اختيار الاستعلام عن صلاحية الاقامة. يجب أن يقوم المقيم بكتابة رقم الإقامة ثم كتابة رمز التحقق الموجود أمامه.

وبالتالي تكون قد انتهيت من خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة، سوف يظهر لك اسمك وتاريخ انتهاء الإقامة الخاصة بك ومدة سريانها.