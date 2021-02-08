نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الكاش من بنك الراجحي بالتقسيط حتى 5 سنوات للسعودين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض الكاش من بنك الراجحي بالتقسيط حتى 5 سنوات في اسرع وقت خلال 30 دقيقة فقط تحصل على القرض حيث يسعى دائما بنك الراجحي لتقديم حزمة من القروض التمويلية المختلفة للأفراد سوا كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين على أراضي المملكة بمختلف الجنسيات بإجراءات غير معقدة سهلة وميسرة للعملاء، كما يخضع قرض الكاش لضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية كما يقدم أيضا مصرف الراجحي عروض تمويلية متميزة وميسرة عديدة تخدم جميع الأفراد و المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات سوف نقدم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني الإخباري شروط الحصول على قرض الكاش وطريقة التقديم من مصرف الراجحي.

شروط قرض الكاش من بنك الراجحي

للحصول على قرض الراجحي الكاش وبالتقسيط حتى 60 شهر من بنك الراجحي يجب أن تنطبق كافة الشروط المحددة من قبل البنك على العميل وذلك من اجل الاستفادة من هذا التمويل سوف نتعرف على هذه الشروط في السطور الأتية:

يشترط ألا يزيد عمري المتقدم للقرض عن 65 سنه وذلك عند التقديم على طلب التمويل.

يشترط على المتقدم أن يكون يعمل لدي جهة معتمدة لدي بنك الراجحي.

يتوجب على العميل المتقدم للقرض أن يكون لديه حساب جاري في مصرف الراجحي.

يشترط على المتقدم تحويل الراتب الشهري له الى حسابه لدى مصرف الراجحي مرفقا معه خطاب تحويل الراتب من الجهة التي يعمل بها المتقدم.

في حالة التقديم على قرض مشترك بين الضامن والمقترض يشترط ألا يقل الراتب الأساسي لطالب القرض والمتضامن عن 10000 ريال سعودي.

طريقة التقديم على قرض الكاش من بنك الراجحي

يقدم مصرف الراجحي القرض الكاش ويتم ذلك فى غضون 30 دقيقه فقط و بالتقسيط على 60 شهرا ويعد من افضل المنتجات التمويلية المقدمة من البنك بمنتهى السرعة في لإتمام اجراءات القرض بعد تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لدعم التمويل و سوف نتعرف على طريقة التقديم عبر الخطوات الأتية:

لمن يرغب فى التقديم والاستفادة من تمويل الرجحى الكاش وتنطبق عليه كافة الشروط المعلن عنها من قبل البنك يمكنه التقديم والتسجيل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي من مصرف الراجحي وتسجيل البيانات المطلوبة بنموذج الطلب.

متاح للأفراد السعوديين والمقيمين الراغبين في طلب التمويل الشخصي من بنك الراجحي وذلك عن طريق زيارة اقرب فرع من فروع مصرف الراجحي و المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية.

يمكن للعميل التقديم على تمويل الكاش عن طريق الاتصال على 8001241222 .

مميزات قرض الكاش من الراجحي

يقدم مصرف الراجحي قرض الكاش خلال 30 دقيقة فقط من بداية إرسال طلبك للتمويل مع سرعة فائقة في إتمام اجراءات القرض ويتم كل ذلك بعد توفر كل الشروط المعلن عنها من قبل البنك واهم الوثائق والأوراق المطلوبة الداعمة للحصول على هذا القرض للحصول أيضا علي مميزات القرض وهي كالاتي: