نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف دعم حساب المواطن والتعويضات بأثر رجعي وحساب قيمة الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن إيداع وصرف دعم الدفعة 39 في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين من برنامج حساب المواطن، فقد أعلن البرنامج من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن الوقت المتبقى على الصرف، حيث يتبقى أقل من 48 ساعة على صرف الدعم الخاص بدفعة شهر فبراير دفعة 39، ومن المنتظر أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح بعد غدا يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021، وذلك للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية في دورة الدفع الجديدة، ويتم الاستعلام عن الدفعة من خلال الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

موعد حساب المواطن :

وفقاً جدول الصرف المحدد من قبل الأوامر الملكية الصادرة في الدفعة 28 من العام الماضي تم تحديد جدول يتمم اتباعه عند الصرف، ويشير هذا الجدول إلى إتمام عملية الصرف في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي، ويتغير الموعد في حالة وافق أجازة رسمية حيث يتم الإيداع في يوم 9 أو يوم 11 في حالة أنه تأخر، ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قام بإيداع حوالي 1.9 مليار ريال سعودي، على أن يكون هذا المبلغ مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة ال 38 كان عدد المستفيدين 10.7 ملايين مستفيد، ويوافق موعد صرف الدفعة 39 شهر فبراير في يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر فبراير.

التعويضات بأثر رجعي :

ينتظر المستفيدين من البرنامج تعويضات كل دفعة يتم إيداعها حيث يتم الإيداع مع التعويضات بأثر رجعي، فقد وصل إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي في الدفعة السابقة الدفعة 38 لشهر يناير حوالي 15 مليون ريال سعودي، فقد وصل إجمالي ما تم دفعه من قبل البرنامج للأشخاص المستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 88 مليار ريال، منها 653 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني :أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1047 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين مانسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفية لمعايير الاستحقاق أكثر من 185 ألف مستفيد مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

ضوابط حساب المواطن:

أعلن البرنامج منذ مدة طويلة عن وقف التسجيل الجديد في البرنامج لحساب المواطن وفرض ضوابط جديدة يجب على الأشخاص المستفيدين اتباعها، وهذه الضوابط شملت:

الفرد المستقل حيث تم تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد

تحديد الحد الأعلى للاستحقاق

تضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ال 28 من شهر مارس 2020

جاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سنه 18 عاماً أو أكثر، وهذا من خلال رفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم، كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020.

حساب قيمة دعم 39 شهر فبراير:

يتم حساب قيمة دعم الدفعة 39 شهر فبراير من خلال استخدام الحاسبة التقديرية وذلك عبر الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن المذكور أعلى المقال، وأكد البرنامج على ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالأشخاص المستحقين للدعم، ويتم تحديث البيانات في حالة تغيرها والتأكد من كتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.