بلادي – الرياض :
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أولويات المملكة تجاه القضية الفلسطينية.
وقال في كلمة له اليوم الإثنين خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، إن المملكة تؤكد على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
وبشأن التهديدات الإيرانية، دعا وزير الخارجية المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه التدخلات الإيرانية، مشيرًا إلى أن تجاوزات طهران تهدد أمن المنطقة والعالم.
وأبدى وزير الخارجية ترحيب المملكة بتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض، كما أكد أن الرياض تجدد رفضها للتهديدات الحوثية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية: النظام الإيراني يهدد أمن واستقرار المنطقة عبر ميليشياته.. وموقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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