وزير الخارجية: النظام الإيراني يهدد أمن واستقرار المنطقة عبر ميليشياته.. وموقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية

بلادي – الرياض :

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أولويات المملكة تجاه القضية الفلسطينية.

وقال في كلمة له اليوم الإثنين خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، إن المملكة تؤكد على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وبشأن التهديدات الإيرانية، دعا وزير الخارجية المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه التدخلات الإيرانية، مشيرًا إلى أن تجاوزات طهران تهدد أمن المنطقة والعالم.

وأبدى وزير الخارجية ترحيب المملكة بتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض، كما أكد أن الرياض تجدد رفضها للتهديدات الحوثية.