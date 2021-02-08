الرياضة: تعليق العمل بمراكز وأنشطة الغوص على الشواطئ اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع

بلادي – الرياض :
أعلن الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، التابع لوزارة الرياضة، تعليق العمل بجميع مراكز وأنشطة الغوص على الشواطئ، ابتداءً من اليوم (الإثنين) الموافق 8 فبراير ولمدة 7 أيام قابلة للتجديد.
وجاء هذا القرار من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).
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