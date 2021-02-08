تكليف الدكتور فهد آل عقران رئيسًا لوكالة الأنباء السعودية

بلادي – الرياض :

أصدر وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم (الإثنين)، قراراً بتكليف عضو مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية “واس” فهد آل عقران رئيساً للوكالة.

وعمل آل عقران رئيساً للجنة التنفيذية بـ “واس”، ورئيسًا لتحرير صحيفة المدينة المنورة منذ عام 2002 م، وعضوا في مجلس إدارة مؤسسة المدينة للصحافة والنشر.

كما عمل بأمانة اللجنة الإعلامية لمجموعة العشرين الأخيرة بالرياض، وعمل رئيسًا للفريق الإعلامي لرؤية المملكة 2030 بوزارة الإعلام، وشارك في القمم والزيارات الرسمية والمؤتمرات ضمن الوفد الإعلامي المرافق لقيادة المملكة.

وترأس اللجنة الإعلامية العليا للقمم الخليجية والعربية والإسلامية بمكة المكرمة، وكان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، ورئيس اللجنة التنفيذية للهيئة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصحافة الخليجية.