“إما أن يقل شاكوك أو يكثر شاكروك”.. أمير عسير يوجه رسالة لمحافظ مدينة تابعة للمنطقة بعد شكاوى عدد من المواطنين

بلادي – الرياض :
كشفت مصادر أن أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، وجه خطابًا إلى محافظ إحدى المدن التابعة للمنطقة، بشأن تذمر عدد من المواطنين، من عوائق تواجههم وتمنعهم من الاستفادة من القرية التراثية بالمحافظة.
وأوضحت بحسب “سبق” أن الأمير حث في رسالته للمحافظ على ضرورة تحقيق مقتضى الوظيفة العامة، بأن يكون صاحبها خادمًا للمواطنين، وأن يسعى لتفقد أحوالهم وتلبية مطالبهم، قبل تقديمهم لأي شكوى.
واختتم الأمير حديثه للمحافظ بقوله: “إما أن يقل شاكوك ويكثر شاكروك، وإما اتخذنا ما نراه محققًا للمصلحة العامة”.
وكانت المصادر أوضحت العوائق التي تواجه أهالي المحافظة أنها تتمثل في الارتفاع المبالغ في إيجار محلات الأسر المنتجة، ووضع حواجز بين القرية والمهرجان وغير ذلك.
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