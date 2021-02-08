بلادي – الرياض :
أطلقت إدارة تطبيق “توكلنا”، اليوم (الإثنين)، خدمة الوضع الحذر، وهي إحدى الخدمات الاحترازية، التي ترسل إشعارًا فوريًا، عند الاقتراب من المخالطين أو المصابين بفيروس كورونا.
ونوهت إدارة التطبيق أن خاصية الوضع الحذر تعمل بتقنية البلوتوث.
وأوضحت أنه يمكن تفعيل خاصية الوضع الحذر من خلال الخطوات التالية: فتح التطبيق ثم التوجه إلى الخدمات واختيار الوضع الحذر من خدمات الصحة، ومن ثم الضغط على أيقونة التفعيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “توكلنا” يطلق خدمة “الوضع الحذر” للتحذير من مصابي كورونا.. ويوضح طريقة تفعيلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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