“توكلنا” يطلق خدمة “الوضع الحذر” للتحذير من مصابي كورونا.. ويوضح طريقة تفعيلها

بلادي – الرياض :

أطلقت إدارة تطبيق “توكلنا”، اليوم (الإثنين)، خدمة الوضع الحذر، وهي إحدى الخدمات الاحترازية، التي ترسل إشعارًا فوريًا، عند الاقتراب من المخالطين أو المصابين بفيروس كورونا.

ونوهت إدارة التطبيق أن خاصية الوضع الحذر تعمل بتقنية البلوتوث.

وأوضحت أنه يمكن تفعيل خاصية الوضع الحذر من خلال الخطوات التالية: فتح التطبيق ثم التوجه إلى الخدمات واختيار الوضع الحذر من خدمات الصحة، ومن ثم الضغط على أيقونة التفعيل.