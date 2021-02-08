“شرطة مكة” توضح ملابسات فيديو مشاجرة جدة الجماعية وتلقي القبض على المتورطين فيها

بلادي – الرياض :

أعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على عدد من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل يتشاجرون بأحد الأحياء السكنية بجدة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، إن الجهات الأمنية بجدة تمكنت من تحديد هويات الأشخاص والقبض عليهم، وهم 5 مواطنين، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس.

وأضاف الغامدي أنه تبين أن المشاجرة نتيجة خلاف بينهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.