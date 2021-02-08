حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).

وتوقّع المركز استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقّع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على مناطق: “جازان وعسير وأجزاء من منطقة نجران”، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 32 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 6 درجات مئوية في حائل.