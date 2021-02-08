مساعد وزير الموارد البشرية: هكذا يستفيد المواطن العامل من مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية مع الوافد

بلادي – الرياض :

رد مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، على سؤال عن أسباب تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية مع الوافدين، والتي يسميها البعض إلغاء الكفالة.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “بودكاست سقراط”، أن تطبيق هذه المبادرة يصب في صالح المواطن العامل، كونه ينزع المزايا التنافسية التي كان يحظى بها العامل الوافد.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة جاذبية العامل المواطن على المديين المتوسط والبعيد، مؤكدًا أنه تم لمس آثار هذا النهج في الدول التي سبقت المملكة في تطبيقه إقليميًا ودوليًا.