بلادي – الرياض :
رد مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، على سؤال عن أسباب تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية مع الوافدين، والتي يسميها البعض إلغاء الكفالة.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “بودكاست سقراط”، أن تطبيق هذه المبادرة يصب في صالح المواطن العامل، كونه ينزع المزايا التنافسية التي كان يحظى بها العامل الوافد.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة جاذبية العامل المواطن على المديين المتوسط والبعيد، مؤكدًا أنه تم لمس آثار هذا النهج في الدول التي سبقت المملكة في تطبيقه إقليميًا ودوليًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساعد وزير الموارد البشرية: هكذا يستفيد المواطن العامل من مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية مع الوافد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.