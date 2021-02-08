“هيئة الاتصالات” تكشف متوسط سرعات الإنترنت لمقدمي خدمات الاتصالات في المملكة

بلادي – الرياض :

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان لها، اليوم (الإثنين)، عن متوسط سرعات الإنترنت لمقدمي خدمة الاتصالات في المملكة، خلال الربع الأخيرة من عام 2020.

وبحسب تقرير “مقياس” لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة، خلال الربع الأخير من عام 2020، بلغت سرعة متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 97.5 ميجابت في الثانية، متقدما بنسبة 32.8 %، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، بينما بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت الثابت 76.9 ميجابت في الثانية، متحسنا بنسبة بلغت 9.2 %.

وتصدرت شركة الاتصالات السعودية “STC” قائمة مقدمي خدمة الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل معدل متوسط سرعة بلغ 106.19 ميجابت في الثانية، تلتها شركة “زين” بمتوسط سرعة 92.17، ثم شركة “موبايلي” بمعدل 78.10 ميجابت في الثانية.

أما على صعيد سرعة الإنترنت الثابت، فجاءت شركة “زين” في صدارة القائمة بسرعة تحميل 125.2 ميجابت في الثانية، ثم شركة “الاتصالات” بسرعة 97.4، وشركة “موبايلي” بسرعة 76.3 ميجابت في الثانية.

وأشار تقرير “مقياس” إلى أن شركة “زين” تفوقت من حيث مقدمي خدمة الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في مناطق: الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، بينما تميزت شركة الاتصالات السعودية STC من حيث أداء مقدمي الخدمات في مناطق: مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وجازان، ونجران، في حين سجلت شركة “موبايلي” الأداء الأفضل في مناطق: الجوف، والباحة، وعسير.