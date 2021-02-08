نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العطلات الرسمية في السعودية ٢٠٢١ للطلاب والعاملين في المصالح الحكومية والخاصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثرت عمليات البحث لمعرفة العطلات الرسمية في السعودية ٢٠٢١ لكافة المتواجدين بداخلها من الطلاب والعاملين في المصالح الحكومية والخاصة، حيث أن تلك الإجازات تكون مدفوعة الأجر، وهي حق لكافة المقيمين بداخل المملكة، وتكون خاصة بالقطاع الخاص والقطاع العام حسب نظام العمل، وتلك العطل الرسمية لا يتم خصمها من الرواتب الشهرية للمواطنين لأنها تكون مدفوعة الأجر، كإجازات عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني للمملكة وغيرها من الإجازات التي يتم تحديدها من مجلس الوزراء السعودي.

العطلات الرسمية في السعودية ٢٠٢١

من المقرر أن يكون هناك عدد من الأيام المحسوبة إجازة رسمية للعاملين بالمملكة هذا العام، والتي من بينها إجازة عيد الفطر المبارك 2021 والتي من المقرر أن تبدأ يوم 12 مايو 2021 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 15 من الشهر، وبعدها تأتي إجازة عيد الأضحى يوم 19 يوليو 2021 وتستمر حتى يوم 22 من الشهر نفسه أي إجازة رسمية لمدة أربع أيام للعاملين في القطاع العام والخاص ضمن الإجازات الرسمية بالمملكة.

اليوم الوطني بالمملكة

تُعد إجازة اليوم الوطني بالمملكة ضمن الإجازات الرسمية الأساسية التي يحتفل بها العاملين بداخلها والطلاب، وسوف يوافق اليوم الوطني هذا العام يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021، وتقرر الحكومة السعودية قبلها عدد الأيام الخاصة بالإجازة وهل ستكون يوم واحد فقط أو أكثر من يوم، لكافة المتواجدين بداخل السعودية.

العطلات الرسمية للقطاع التعليمي

يهتم العاملين بالقطاع التعليمي بداخل المملكة بمعرفة الأيام الخاصة بالعطلات الرسمية سواء الطلاب المنتمين إلى هذا القطاع أو المعلمين والإدارين وغيرهم، وتكون تلك الإجازات هي إجازة منتصف العام، والتي تكون لمدة أسبوعين ثم إجازة آخر العام وهي التي تبدأ هذا العام في يوم 22 شوال 1442.

قرارات بشأن الإجازات

تختلف لوائح الإجازات في المملكة عن باقي الدول الاخرى، حيث حدد مجلس الوزراء مُؤخرًا العديد من القرارات الجديدة التي تخص تلك الإجازات ومن بينها :