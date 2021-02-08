نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل طلب انجاز بعد دفع الرسوم والاستعلام عن الطلب ورسوم طلب التأشيرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد منصة انجاز 1442، احد المنصات التي أطلقتها وزارة الخارجية بالمملكة وتتعلق بخدمات التأشيرات الإلكترونية تمكن من الاستعلام وتعديل طلب انجاز وتعمل المنصة على خدمة المواطنين فى المملطة وأيضا دول مجلس التعاون الخليجي ومتابعة التأشيرات وطلبات الزيارة العائلية عبر منصة انجاز ويوجد بالمنصة عدد كبير من الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الخارجية السعودية.

كيفية الاستعلام عن طلب انجاز

تقدم منصة انجاز الإلكترونية خدمة الاستعلام عن طلب انجاز والمتعلق بالتأشيرات الإلكترونية وذلك عن طريق اتباع خطوات الاستعلام عن طلب انجاز فى السطور التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة انجاز الإلكترونية.

الضغط على خيار “الأفراد” والموجود بالصفحة الرئيسية.

النقر على خيار “البحث عن طلب مقدم”.

إدخال البيانات الشخصية فى الخانات المطلوبة والتي تكون ” رقم الجواز – جنسية المستخدم – نوع التأشيرة – جهة القدوم”.

إدخال رمز التحقق المرئي بصفحة البيانات.

الضغط على خيار ” إجراء البحث”.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة المملكة برقم الجواز

يستطيع المواطنين بعد تقديم طلب الحصول على تأشيرة السعودية لأي غرض كان متعلق بالعمل أو الزيارات العائلية أو الحج والعمرة أن يقوم بالاستعلام عن تأشيرة المملكة عن طريق انجاز والاستعلام عن صدور التأشيرة من خلال منصة انجاز منصة التأشيرات الإلكترونية بإتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول من خلال منصة انجاز.

اختيار الدخول إلى خيار “استعلام” من الصفحة الرئيسية لمنصة انجاز.

الوقوف بالمؤشر على خانة “البحث عن” ثم الضغط على “تأشيرة باستخدام رقم الطلب”.

يجب إدخال رقم الطلب فى الخانة المخصصة له.

يجب إدخال رقم الجوال.

إدخال رمز التحقق المرئي داخل الصفحة.

الضغط على خيار “استعلام”.

أخيراً ستظهر صفحة بها كافة التفاصيل الخاصة بالتأشيرة.

فى حالة عدم ظهور أي بيانات يرجى التأكد من صدور التأشيرة أولا.

فى حالة وجود رسالة بالصفحة فيها خطأ فى البيانات يرجى التأكد من رقم الطلب أو رقم الجواز.

طريقة التعديل على طلب إنجاز بعد دفع الرسوم

وتعتبر خدمة تعديل طلب انجاز هي أحد الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تم أتاحتها من منصة خدمة التأشيرات انجاز، حيث يمكن للمواطن داخل المملكة بتعديل البيانات التي ادخلها مسبقا وفي الطلب الإلكتروني انجاز بسهولة تامة بدون الاحتياج إلي تقديم طلب جديد وإعادة دفع الرسوم حيث يمكنك التعديل علي مجموعة من الطلبات التي يمكنك تقديمها علي منصة انجاز الإلكترونية، حيث يمكن أن يوجد خطأ بالاسم أو رقم الهوية أو صورة التأشيرة فلذلك وفرت المنصة خدمة تعديل الطلب في انجاز الطلبات التي يمكن تعديلها في انجاز:

طلب تعديل لتأشيرة الحج.

طلب تفويض تأشيرة العمل.

طلب زيارة شخصية.

طلب تمديد تأشيرة العودة.

الطلب الخاص بتأشيرة الدخول من ممثلي المملكة العربية السعودية بالخارج.

طلب التسجيل لجواز السفر.

طلب تسجيل بيانات رحلة السفر.

طلب شخصي لزيارة جهة حكومية داخل المملكة.

طلب التصديق للوثائق من المملكة العربية السعودية.

كما أن أتاحت المملكة كل شئ بطريقة إلكترونية وعمل تأشيرات للعائلة للمواطن والوافد واستقدام الزوجة واستخراج تأشيرات وهوية للمضيف والزائر لأداء مناسك الحج والعمرة وتجديد هوية الزائر.

كيف أعدل علي طلب إنجاز بعد دفع الرسوم

ولمعرفة طريقة وكيفية التعديل علي طلب انجاز بعد دفع رسوم الطلب يمكنك اتباع الخطوات التالية التي بها الشرح الوافي بالخطوات ورابط تعديل الطلب:

أدخل علي منصة انجاز الإلكترونية.

سيفتح الموقع يمكنك تسجيل الدخول ” أدخل بريدك الإلكتروني المسجل مسبقاً، أدخل كلمة المرور، أدخل رمز التحقق المرئي، اضغط علي أيقونة دخول، أدخل علي صفحة الخدمات المتاحة، أضغط علي بوابة أفراد، أضغط علي خيار التعديل”

يجب إدخال رقم البريد إلكتروني.

يجب إدخال كلمة المرور.

يجب إدخال رمز التحقق المرئي.

الضغط على خيار “دخول”.

سيفتح تبويب جديد خاص بالخدمات المتاحة عبر منصة انجاز.

الضغط على خيار تعديل الطلب.

القيام بكتابة البيانات الخاصة بالطلب الذي سيتم تعديله ويستثنى من ذلك إدخال رقم الجواز أو رقم التأشيرة التي قمت بدفع الرسوم المقررة لها حيث أن التعديل يكون خاص بالآتي:

الاسم – النوع – الديانة – المؤهل الدراسي – المهنة – العنوان – اسم مؤسسة العمل – عنوان العمل – الجوال الخاص بالعمل.

كتابة رقم التحق المرئي.

مراجعة البيانات قبل الضغط على خيار “تعديل”.

الضغط على خيار “حفظ”.

طريقة التعديل على طلب انجاز للزيارة العائلية

يستطيع الأشخاص التعديل على طلب زيارة العائلة عبر منصة إنجاز عن طريق اتباع الخطوات التالية: