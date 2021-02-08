نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر QIYAS رابط التسجيل في اختبارات التحصيلي 1442 للثانوية العامة || موقع بوابة قياس 1442 للثالث الثانوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة QIYAS رابط التسجيل في اختبارات التحصيلي 1442 طلاب المرحلة الثانوية العامة الآن في المملكة العربية السعودية يستعدون للقيام بتسجيل الاختبار التحصيلي الورقي لهم للعام الدراسي 1442، حيث أنه من الاختبارات الإجبارية على الطلاب، بعد أن يتم اعتماد النتائج للمرحلة الثانوية، ومن المقرر أن يتم ذلك الاختبار عبر موقع قياس التي أطلقته وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لإنشاء ذلك الموقع بهدف القيام بتسجيل للاختبار التحصيلي لهم بالمنزل أو يتم بالمدرسة التابع لها، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم جميع التفاصيل التي تتعلق برابط التسجيل وخطوات التسجيل في موقع قياس.

رابط التسجيل التحصيلي 1442



أعلنت الكثير من الجهات عن القيام ببدء الاختبار التحصيلي عبر موقع قياس لكافة طالبات الصف الثالث الثانوي منذ يوم الاثنين الموفق 8 من شهر فبراير الجاري 2021 والمتزامن مع 26/6 /1442 للاختبار التحصيلي للفترتين الأولى والثانية من خلال المركز الوطني للقياس، حيث يقوم طلاب الفترتين بالتسجيل التحصيلي للقدرات بشكل إلكتروني في المملكة للبدء في القيام بالاختبارات العامة الخاصة بهم، ويجب أن يجتزوها بتحقيق النجاح حتى أن يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات بالعام الدراسي الجديد، حيث أن المنصة تقوم بترتيب الأسماء ووضعها بداخل كشوفات لكافة الطلاب الراغبين بأداء الاختبارات، وبحالة عدم التسجيل به يكون من الصعب للغاية أن يلتحق الطالب بأي جامعة حكومية في السعودية، وقد تم فتح باب التسجيل في الموقع من يوم الاثنين 8/ 2، حتى يوم 1/3/ 2021، الجاري ليتمكن الطلاب في هذه الفترة من اجتياز الاختبار.

خطوات التسجيل في موقع قياس

يجب على طلاب الصف الثالث الثانوي في المملكة العربية السعودية القيام باتباع هذه الخطوات من أجل الدخول على موقع قياس لتسجيل الاختبار التحصيلي 1442: