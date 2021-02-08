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عمر شويل - جدة تمويل تقاعدي لا يحتاج إلي تحويل راتب يصل إلي 50 ألف ريال سعودي المقدم من بنك الرياض المعروف داخل المملكة، من اهم ما يبحث عنه بعض المواطنين عند طلب التمويل هو أن يصبح التمويل المقدم بدون تحويل راتب، حيث يعد بنك الرياض من اهم البنوك المتواجدة داخل أراضي المملكة العربية السعودية والتي تقدم العديد من التمويلات المختلفة والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين بالمملكة، حيث بنك الرياض تمويل خاص بالمواطنين المتقاعدين بالمملكة والتمويل بدون تحويل راتب حيث يوفر البنك العديد من المميزات في تقديم تمويلاته فهو يوفر للمواطن سهولة الحصول علي السيولة النقدية لمساعدة المواطن في تحقيق هدافه بسهولة ويتميز التمويل بأنه متوافق في أحكام الشريعة الإسلامية، ولذا سوف نوضح لكم من خلال موقعنا هذا ” موقع ثقفني” كيفية الحصول علي التمويل الشخصي التقاعدي والشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي من بنك الرياض

يجب كتابة نموذج طلب التمويل للمتقاعدين كامل. يلزم تقديم كشف حساب أخر ثلاثة اشهر وأخر ثلاثة رواتب ويجب أن تكون مختومة من البنك. تقديم صورة من الهوية الوطنية وسارية المفعول. إذا كان العميل المتقاعد يعمل بالقطاع الحكومي يجب تقديم خطاب تعريفي بالراتب من المؤسسة العامة للتقاعد. إذا كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الخاص يجب أن تقوم بتقديم خطاب تعريف بالراتب من مؤسسه العامة للتأمينات الاجتماعية.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي التقاعدي

شروط الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من بنك الرياض السعودي، ويعد التمويل المقدم مخصص للمواطنين المتقاعدين حيث يعرف بنك الرياض انه من اهم البنوك بالمملكة السعودية التي تقدم افضل التمويلات الشخصية وبدون تحويل راتب، فقد حدد بنك الرياض بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدي بالمواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي جميع الشروط التي حددها البنك وهي كالتالي: