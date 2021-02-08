نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل تطبيق توكلنا على جميع الأجهزة والجوال مجانا 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تحميل توكلنا وطريقة التسجيل برقم الحدود، يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة السعودية عن كيفية التسجيل برقم الحدود في تطبيق توكلنا، يعتبر التسجيل بتطبيق توكلنا شيء مهم يحتاج إليه آلاف المواطنين، حين أصبح هذا التطبيق من أهم وأبرز التطبيقات الموجودة حاليًا كما تعتمدها وزارة الصحة بالمملكة السعودية، ومن خلاله يمكن الحصول على تصريح الذهاب للأماكن العامة وأيضًا الأسواق.

التسجيل في تطبيق توكلنا

يعد تطبيق توكلنا هو الشائع هذه الأيام والساعات الماضية في المملكة السعودية، وبالأخص عندما أصدرت وزارة الصحة تصريح بأنه يجب لكل المواطنين أن يستخدموا توكلنا بصورة أساسية ليستطيعوا الحصول على تصريح بالخروج للأسواق والأماكن العامة، كما تسعى الوزارة لتوفير كل جديد بشأن كورونا للمواطنين لمتابعة كل الأخبار، بالإضافة إلى معرفتهم لأوقات الخروج المناسبة، وبهذا يقل الزحام بالأماكن العامة وأماكن التسوق حفاظًا لسلامة المواطنين.

تسجيل تطبيق توكلنا برقم الحدود

يوجد الكثير من الطرق للتسجيل إنشاء حساب بتطبيق توكلنا، وبعض الناس تبحث عن التسجيل برقم الحدود، وهذا ما سنشرحه لكم وسنتحدث عنه بالخطوات الآتية، وللتسجيل بسهولة تابعوا معنا هذه الخطوات:

حمل تطبيق توكلنا أولًا ويكون متوفر لجميع الهواتف سواء بنظام الأندرويد أو الأيفون، حيث يمكن تحميل تطبيق توكلنا للاندريد، ويمكن أيضا تحميل تطبيق توكلنا على أيفون.

خطوات تحميل تطبيق توكلنا