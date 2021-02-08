نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في توكلنا خدماته لفترة عودة بحذر على أماكن محددة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في توكلنا وهو شرط كشرط أساسي يتم أتباعه في الأماكن المحددة داخل المملكة العربية السعودية علي كثير من كافة المناطق وكذلك الأماكن داخل المملكة وتم تحديد ذلك لضرورة التطبيق في الحد من أن لا ينتشر فيروس كورونا داخل المملكة حيث أن هناك جهات كثيرة يتم تطبيق ما يختص باشتراطات الحذر و تطبيق توكلنا يتم تحميله علي الهواتف كشرط أساسي للدخول في المناطق العامة والأسواق داخل السعودية حيث أن برنامج توكلنا هو التطبيق المعتمد فيما يخص هذا الأمر وشرط من الشروط الأساسية للسماح بالدخول للمناطق والأماكن التي تم تحديدها من السلطات داخل السعودية وبمجرد الدخول علي توكلنا ويب كموقع رسمي يتم تحميل التطبيق والتعرف علي كافة الشروط التي تم وضعها فيما يختص بأمر الدخول للأماكن العامة كذلك الأسواق والجهات الحكومية . التسجيل في توكلنا وما يتم تقديمه من الخدمات المطروحة لهذه الفترة وهي فترة العودة بحذر الخدمة الأولي التي يتم تقديمها هي خدمة العنوان الوطني ومن خلالها يتم التسجيل لعنوان المواطن ويسمح له بكيفية التحديث للعنوان . توكلنا يتيح الخدمة الخاصة بالجواز الصحي وهي التي تختص بالجرعات المحددة للقاح الفيروس وهل المواطن أكمل هذه الجرعات أم لم يكملها . الخدمة الأخري التي يتم تقديمها هي خدمة المحفظة الرقمية والتي من خلالها يتم عرض ما يتعلق بالوثائق الرسمية الخاصة بكافة الأوراق المتعلقة بالهوية الوطنية كذلك أيضاً الإقامة من خلال الخدمة الرقمية . برنامج توكلنا يقدم أيضاً الخدمة الخاصة بخدمة الهوية الرقمية وهي الخدمة التي تختص في عرض الهوية التي تخص المواطن . يتم أيضاً تقديم خدمة عرض المخالفات بشكل عام وتمكن المواطن من الاضطلاع علي ما هي المخالفات التي تخصه . توكلنا تطبيق ومن خلال تحميله يتيح الخدمة الخاصة بتصريح اعتمرنا وهي الخدمة الخاصة بعرض كافة التصاريح الصلاة وغيرها من الخدمات المتعلقة بالتصاريح . توكلنا ويب وبمجرد الدخول علي الموقع هناك أيضاً سيجد المواطن خدمات كثيرة غير التي تم عرضها في المقال . الخدمات التي يتم تقديمها خلال الفترة التي تم تحديدها في الفترة الخاصة بفترة المنع الحالية داخل المملكة تسجيل دخول توكلنا ومن خلاله يتم تقديم خدمة الاستعلام عن أي مخالفات تخص شخص أخر وهي التي تختص بأي مخالفات يريد أي شخص الاستعلام عنها .

يتم تقديم الخدمة الخاصة بفترة المنع وهي خدمة الطلب لأي تصاريح خاصة بالتموين في داخل أي حي في السعودية .

يتم تقديم الخدمة من توكلنا الخاصة بخدمة طلب التصريح الخاص بالخروج وهي الخدمة بالحصول علي التموين الضروري .

توكلنا تطبيق من خلاله يتم تقديم الخدمة في فترة المنع وهي خدمة عرض الكود الخاص بالشخص باستخدام تقنية QR وهي خدمة خاصة برجال الأمن .

توكلنا ويب ومن خلاله يتم تقديم خدمة فترة المنع وهي خدمة عرض أي مستجدات خاصة بالفترة الصحية والطبية الخاصة بأي مواطن داخل المملكة العربية السعودية . خطوات التسجيل في التطبيق والتي يجب أن يكون يتبعها أي مواطن داخل المملكة العربية السعودية الخطوة الأولي يتم تحميل التطبيق من المواقع الرسمية . توكلنا من خلاله يتم تسجيل كمستخدم جديد ويتم تسجيل المعلومات الشخصية المطلوبة . بعدها يتم وصول الرمز الخاص بالتحقق علي الهاتف المسجل في تطبيق أبشر وذلك ليتم تفعيل الحساب الشخصي . يتم في الخطوة التالية تحديد مكان أقامة المواطن علي الخريطة بشكل صحيح ويتم الإجابة علي ما يخص الأسئلة الصحية . توكلنا تطبيق يتم من خلاله تحديد من هم مكفولين أو من هم موجودين في نفس مكان الإقامة للشخص المسجل . التسجيل في توكلنا وهو شرط أساسي تم وضعه من الجهات المعنية داخل المملكة العربية السعودية وهذا ضروري جداً علي كافة المواطنين داخل المملكة وهي فترة ضرورية خاصة بفترة المنع وما يخص الإجراءات الاحترازية لمنع أنتشار وباء كورونا داخل السعودية وشرط أساسي لأي مواطن يريد دخول الأسواق العامة أو الجهات الحكومية أو الأماكن العامة يشترط علي أي مواطن أن يكون قد حمل تطبيق توكلنا علي الهاتف الخاص به .

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