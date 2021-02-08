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عمر شويل - جدة تسجيل دخول توكلنا ؛ حيث يعد تطبيق توكلنا أحد التطبيقات الهامة التي أطلقتها هيئة سدايا “الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي” خلال ذروة تفشي وباء كورونا العالمي؛ وذلك لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة للتزاحم، بالإضافة إلى الحصول على التصاريح في أوقات فرض حظر التجوال، وكان هذا الأمر بالتعاون بين وزارة الصحة وبعض الهيئات الحكومية، وظل بإمكان المواطنين الاستفادة بخدمات توكلنا بعد عودة الحياة تدريجيًا لمسيرتها الطبيعية.

تسجيل دخول توكلنا بدون حساب أبشر

يتطلب تسجيل دخول توكلنا التسجيل في حساب أبشر، ولكن في حالة عدم وجود حساب في أبشر، فإنه لابد من الحصول على تزكية من أحد المواطنين الذين يمتلكون حساب مستخدم على منصة أبشر، وذلك من خلال تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا، وهذه الخدمة ضمن الخدمات التي تقدمها المنصة للمواطنين، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الصفحة الرئيسية منصة أبشر. النقر على تبويب أبشر أفراد. الانتقال إلى أيقونة خدمات من قائمة خدماتي. النقر على الخدمة العامة. النقر على خيار تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا. القيام بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة، والمتمثلة في رقم الإقامة ورقم الجوال وتاريخ الميلاد. استقبال رسالة بكود التحقق الذي يساعد استكمال خطوات التعريف.

بعد الانتهاء من عملية التعريف، تصل رسالة أخرى على رقم الجوال المُسجل تفيد بأنه أصبح بالإمكان التسجيل في تطبيق توكلنا.

خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا

يستطيع المواطنين المتواجدين بالمملكة الاستفادة بخدمات تطبيق توكلنا، ولكن في بداية الأمر يتطلب التسجيل في التطبيق، من خلال تحميل التطبيق على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد من Google play، و هواتف أيفون من متجر App store، وذلك من خلال الخطوات التالية:

فتح التطبيق على الجوال. اختيار تسجيل مستخدم جديد. تسجيل رقم الهوية للمواطن السعودي، ورقم الإقامة للمواطن المقيم. كتابة تاريخ الميلاد، والموافقة على الإقرار. استقبال رسالة محتواها رمز التفعيل، وذلك في تسجيل نفس رقم الجوال في أبشر.

ولكن في حالة عدم تسجيل رقم الهاتف في منصة أبشر فلابد من تسجيله؛ حتى يتم تسجيل دخول توكلنا بنجاح.

خدمات تطبيق توكلنا

يقدم تطبيق توكلنا العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين بالمملكة، سواء أثناء فترة الحظر أو بعد رفع الحظر، والعودة للحياة الطبيعية ولكن بحذر، ومن أهم هذه الخدمات:

القيام بإضافة وتحديث العنوان الوطني بالبريد السعودي.

استعراض الهوية الوطنية والإقامة.

الاستعلام على كافة المخالفات، سواء الأمنية أو المؤسسات العامة.

الاستعلام على تصاريح العمرة والصلاة في المسجد النبوي والحرم المكي.

الاستعلام على المواعيد الجوازات والأحوال.

إلغاء تصاريح العمرة.

القيام بحجز موعد لفحص الإصابة بفيروس كورونا.

طلب تصاريح توكلنا

بعد أن ينتهي المواطن من عملية التسجيل في التطبيق، أصبح بإمكانه الحصول على التصاريح المختلفة، وذلك من خلال فتح التطبيق على الجوال، والانتقال إلى خدمة التصاريح الأمنية، بعد ذلك يختار المواطن التصريح المطلوب، ثم يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة، ومن ثم يضغط على أيقونة إرسال الطلب، وينتظر الرد بالموافقة على الطلب.

في النهاية نكون قد تعرفنا على كيفية تسجيل دخول توكلنا بدون أبشر، بالإضافة إلى كيفية التسجيل لأول مرة والتقدم بطلب تصريح توكلنا، فضلًا عن أبرز الخدمات المتاحة للمواطنين عبر التطبيق.