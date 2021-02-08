نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل اختبار التحصيلي 1442 المواعيد وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل اختبار التحصيلي 1442 هو المقياس الذي تعتمد عليه وزارة التعليم في قياس قدرات الطلاب التحصيلية من المواد الدراسية؛ حيث أنه بانتهاء مرحلة التعليم الثانوي تنتهي مراحل التعليم العلم، ليبدأ الطلاب في مرحلة التعليم العالي “الجامعي”، والذي يتم الانتقال إليه بناءً على حصيلة الطلاب من التعليم الثانوي، وهو وسيلة عادلة تمكن جهات التعليم العالي من اختيار الطالب الأكثر تحصيلًا.

مواعيد تسجيل اختبار التحصيلي 1442 هيئة تقويم التعليم والتدريب

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد تسجيل اختبار التحصيلي 1442 هـ اليوم الإثنين الموافق الثامن من شهر فبراير لعام 2021 م، على أن يستمر التقديم حتى مطلع شهر مايو 2021، لذا ينبغي على الطلاب سرعة التسجيل في الاختبارات، والجدول التالي يوضح مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي 1442هـ:

الفترة موعد التسجيل موعد الاختبار تاريخ البدء تاريخ الانتهاء تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الأولى “إناث” 8 / 2 /2021 15 / 3 /2021 17 / 4 /2021 22 / 4 /2021 الثانية “إناث” 8 / 2 /2021 2 / 5 /2021 5 / 6 /2021 9 / 6 /2021 الأولى “ذكور” 1 / 2 /2021 15 / 3 /2021 17 / 4 /2021 22 / 4 /2021 الثانية “ذكور” 1 / 2 /2021 2 / 5 /2021 5 / 6 /2021 9 / 6 /2021

رسوم اختبار التحصيل الدراسي 1442

حددت هيئة تقويم التعليم رسوم اختبارات التحصيل، كما يلي:

رسوم التسجيل في المرحلة المبكرة 100 ريال سعودي “الاختبار الورقي”، بينما في حالة التسجيل المتأخر تكون قيمة الرسوم 150 ريال سعودي.

رسوم الاختبار المحوسب 150 ريال سعودي.

التسجيل في اختبارات التحصيلي قياس 1442

يستطيع طلبة المرحلة الثانوية التسجيل في اختبار قياس التحصيلي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالمركز الوطني للقياس، وإتمام عملية تسجيل الدخول من خلال كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور، ومن ثم اتباع باقي الخطوات كما هو موضح بالفيديو التالي:

الجدير بالذكر أن لكل طالب فرصتين لدخول اختبار التحصيلي؛ الفرصة الأولى تكون قبل اختبارات الثانوية العامة، والفرصة الثانية تكون بعد الانتهاء من أداء اختبارات الثانوية العامة، وفي حالة خضوع الطالب لاختبار التحصيلي مرتين، وسيتم المفاضلة بين الدرجات واحتساب الدرجات الأعلى.

إلى هنا نكون تعرفنا على كيفية تسجيل اختبار التحصيلي 1442 لطلاب المرحلة الثانوية بالمركز الوطني للقياس، ومواعيد التسجيل في الفترتين بالنسبة للإناث والذكور، بالإضافة إلى رسوم اختبار التحصيلي الورقي والمحوسب.