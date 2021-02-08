نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر QIYAS التسجيل في اختبارات التحصيلي 1442 للثانوية العامة برابط مباشر || الاختبارات الورقية ومواعيد الاختبارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة QIYAS التسجيل في اختبارات التحصيلي أعلنت هيئة التقويم للتعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية لجميع طلاب المرحلة الثانوية، عن القيام بالبدء في التسجيل للاختبار التحصيلي للعام الدراسي 2021/ 1442، الذي يعتبر من أبرز الشروط الالتحاق بالجامعات في المملكة، لذا يحرص كلاً من الطلاب والطالبات من الإسراع في التسجيل للاختبار التحصيلي، سواء كان محوسب أو حتى ورقي، حيث يقوم بأداء الاختبار إجباري بعد أن تم الإعلان عن النتائج للمرحلة الثانوية، ويتمكنوا من القيام بذلك عبر موقع قياس التي أتاحته وزارة التعليم العالي بالمملكة، من أجل القيام بإنشاء الموقع حتى تمكن الطلاب والطالبات من اجتياز الاختبار بالمنزل.

رابط التسجيل في اختبارات التحصيلي

يتم التسجيل في الموقع للخضوع لمجموعة من الاختبارات التي تقيس من خلالها حصيلة المعلومات للطلاب والطالبات، بالمواد العلمية المتنوعة سواء علمية أو أدبية التي يتم من خلالها القيام بتحديد الكلية أو الجامعة التي سوف يلتحق بها بعد ذلك على حسب التخصص الذي يرغب به، مثل الأحياء والكيمياء والرياضيات وغيرها، على أن يتم سير الأسئلة من ضمن المناهج الدراسية الخاصة بهم التي درسوها بالفعل بالمراحل الدراسية الثلاثة للثانوية العامة، ويعتبر باب التسجيل للطلاب والطالبات بالاختبار التحصيلي المفتوح، وسوف نستعرض لكم خطوات التسجيل في موقع قياس للاختبارات التحصيلية.

خطوات التسجيل في موقع قياس