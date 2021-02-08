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عمر شويل - جدة وظائف الأحوال المدنية للنساء1442 طريقة التقديم وأهم الشروط، فلقد قامت وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن توفير فرص ووظائف داخل الأحوال المدنية لكل الشباب والإناث داخل المملكة، كما تم الإعلان أيضا عن وجود فرص عمل للنساء داخل الأحوال المدنية بالسعودية، وتتنوع هذه الوظائف فهمناك وظائف إدارية وهناك وظائف عسكرية، وحتي تستطيع التقدم على هذه الوظائف هناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها، ولذا سنقوم اليوم داخل موقع ثقفني بعرض طريقة التقديم على هذه الوظائف وأهم الشروط المطلوبة لها حتي يتم تقديم طلب التسجيل بها.

وظائف الأحوال المدنية للنساء1442

فقد قامت وزارة الداخلية السعودية بتوفير العديد من الوظائف داخل الأحوال المدنية للنساء، وتم طرح هذه الوظائف داخل منصة أبشر، وحتي يتم التسجيل بهذه الوظائف تحتاج إلي متطلبات خاصة وتختلف بإختلاف نوع وشكل الوظيفة التي تم الإعلان عنها، ومن الجدير بالذكر أنه تم تعيين مجموعة من النساء مؤخرا داخل الأحوال المدنية، وشغل النساء رتية الجندي لمن تحمل منهن شهادة الثانوية العامة.

فتستطيع كل سيدة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما فوقها التقدم للتعيين برتبة جندي أول، ويكون شكل هذه الوظيفة هو حراسة مكاتب الأحوال المدنية للنساء في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ومن الممكن أن يصل المرتب الشهري لهذه الوظيفة إلي ثمانية آلاف ريال سعودي كحد أدني.

شروط التسجيل في وظائف الأحوال المدنية للنساء1442

أولا أن تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الأصل والمنشأ أيضا.

أن تكون ذات سمعة جيدة، وأن تحصل على شهادة بحسن السير والسلوك.

أن لا يكون لديها سبقة بجريمة مخلة بالشرف.

أن يكون الزوج سعودي الجنسية والأصل.

ومن أهم الشروط أن تجتاز المتقدمة للوظيفة الكشف الطبي.

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة.

ينبغي أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

أن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 ولا يزيد عن 35 عاما.

ألا يقل طول المتقدمة عن 160 سم، ويجب أن يكون الوزن متناسق مع الطول.

وينبغي أن لا تكون تم تعيينها سابقا في أي جهة حكومية.

خطوات التقديم على الوظائف