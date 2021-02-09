نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا يوضح خطوات إنشاء واستعادة كلمة المرور عبر حسابه على تويتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة توكلنا يوضح خطوات إنشاء واستعادة كلمة المرور ، اعتمدت وزارة الصحة بالسعودية خدمات تطبيق توكلنا للحد من تفشي فيروس كورونا ( كوفيد19 )، للحفاظ على صحة المواطنين، بهدف حصولهم على الخدمات المختلفة من تصاريح العمل وتصاريح التنقل أثناء التجوال، وتمكنهم الاستعلام عن المخالفات المتعلقة بهم لدى وزارة الإسكان والأمن العام والسياحة، وتمكن المواطن أيضًا حجز فحص فيروس كورونا والتعرف على النتائج عبر تطبيق توكلنا، والاطلاع على المواعيد فى الأحوال المدنية والجوالات…وغيرها من الخدمات الأخرى.

خطوات إنشاء واستعادة كلمة المرور فى تطبيق توكلنا

أصبح تطبيق توكلنا شرطًا أساسيًّا لدخول المواطن السعودي المقار الحكومية والتجمعات والأسواق والمنشآت الخاصة، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد، فقد أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر بالخطوات طريقة انشاء واستعادة كلمة المرور، حيث وصل عدد مستخدمى التطبيق فى المملكة العربية السعودية حوالي 12.5 مليون، وارتفع تحميل التطبيق من 9.7 مليون إلى 12.5 مليون مستخدم في ثلاثة أيام.

خطوات إنشاء كلمة المرور فى تطبيق توكلنا

وضح التطبيق عبر حسابه على تويتر شروط إنشاء كلمة المرور وما يجب أن تحتوي عليه من خلال مايلي:

لا تقل كلمة المرور عن 8 خانات.

لابد وأن يكون بها رقم واحد على الأقل.

يجب أن يكون بها حرف واحد صغير على الأقل.

يجب أن يكون بها حرف واحد كبير على الأقل.

أن تكون لغة الإدخال إنجليزية.

خطوات استعادة كلمة المرور لتطبيق توكلنا

من المحتمل أن يفقد المستخدم كلمة المرور التى سجلها على التطبيق لسبب ما، لذا وضح تطبيق توكلنا خطوات استعادة كلمة المرور من خلال الخطوات الآتية:

فتح التطبيق.

الضغط على نسيت كلمة المرور.

ادخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد

ادخال رقم التحقق المرسل إلى الجوال.

وبعد ذلك ادخال كلمة المرور الجديدة بالشروط السابقة.

ثم ادخال تأكيد كلمة المرور.

طريقة مشاركة الوضع الصحي فى التطبيق

وضح التطبيق قبل ذلك كيفية مشاركة الوضع الصحي عبر تطبيق توكلنا وذلك كما يلي:

التوجه إلى الخدمات.

الضغط على بطاقة الرقم الصحي.

اختيار مشاركة الوضع الصحي.

اختيار التابع المراد مشاركة بطاقته.

ادخال بيانات الشخص المراد المشاركة معه.

مشاركة بطاقة الوضع الصحي.

خطوات التسجيل في توكلنا

أقرت الحكومة السعودية أنه يمكن للمواطن السعودية تحميل التطبيق من خلال منصة أبشر الإلكترونية ومن ثم اتباع ما يلي: