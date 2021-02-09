نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تجديد هوية زائر 1442 وطريقة الاستعلام عن هوية زائر برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تجديد هوية زائر 1442 كثيرا ما يبحث عنها المواطنين المقيمين وخاصة اليمنيين بالمملكة التي تمنح لهم للتمتع بالامتيازات للعمل بالمملكة، تستضيف المملكة العربية السعودية ما يقرب من 600 ألف مواطن يمني بخلاف مئات الآلاف الذين يعملون داخل المملكة وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قرار بتمديد الهوية للمواطنين اليمنيين المقيمين في المملكة بشكل آلي لمدة 6 أشهر ودون مراجعة إدارات الجوازات وهذا سهل الكثير على المواطنين في تجديد الهوية التي تعد وثيقة رسمية لهم بالبقاء في المملكة دون الترحيل منها.

كيفية تجديد هوية زائر 1442

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. تسجيل الدخول عن طريق تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق. انقر فوق تسجيل الدخول. سيصل رمز لتأكيد تسجيل الدخول إلى الجوال. أدخل الرمز في المكان المخصص. اختيار الخِدمات الإلكترونية. الضغط على الجوازات من القائمة. الضغط على تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية لليمنيين. الضغط على زر متابعة لاستكمال عملية التجديد. الضغط على أيقونة اسم الزائر والضغط على زر اختيار. يجب قراءة كافة الشروط والأحكام الموضوعة من قبل الوزارة ثم الموفقة عليها. يتم التأكيد على تمديد تأشيرة الزيارة بواسطة قراءة كافة البيانات السابقة جيداً ينتظر الزائر قليلاً حتى تصل له رسالة تتضمن الموعد المحدد لانتهاء الهوية الجديدة. الضغط على إغلاق

طريقة الاستعلام عن هوية زائر برقم الهوية

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية السعودية. تسجيل الدخول بواسطة بحساب منصة أبشر. الضغط على خانه خيارات من القائمة. يتم اختيار خدمة الاستعلامات الإلكترونية. الضغط على الجوازات من الجهات المحددة. الضغط على خدمة الاستعلام عن هوية زائر جوازات. يتم إدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية الخاصة بالزائر. تظهر نافذة تحتوى على معلومات الاستعلام وهي مدة الزيارة وتاريخ انتهائها.

رسوم تجديد هوية زائر

تبلغ قيمة الرسوم الخاصة بتمديد هوية الزائر اليمني الجنسية المقيم بالسعودية 100 ريال سعودي. يتم دفع رسوم قدرها 400 ريال سعودي في حالة تأخر الزائر في تجديد الهوية.

والجدير بالذكر تُعتبر من اهم الخِدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين حيث تُمكنهم من الاطّلاع والاستعلام على كافة المعلومات الخاصة بالهوية مثل حالتها وصلاحية انتهاء التأشيرة ومتطلبات تجديد الهوية الوطنية 1442 وخطوات حجز موعد التجديد من خلال الموقع الإلكتروني أبشر.