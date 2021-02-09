نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن تسجيل تحصيلي 1442 رابط وطريقة تسجيل اختبار قياس التحصيلي تفصيلاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل اختبار تحصيلي 1442 ، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بدء استقبال طلبات تسجيل اختبار التحصيلي لطلبة وطالبات الثانوية في المملكة السعودية، وذكرت الهيئة أن عمليات تسجيل تحصيلي 1442 مستمرة طوال العام، ولكن يتم تحديد مواعيد تسجيل اختبار تحصيلي ورقي ومحوسب حسب ما يتم مراجعته والاتفاق عليه بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية لما هو في الصالح العام لجميع الطلبة والطالبات بالثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية، وما زلنا نتابع معكم أبناءنا الطلبة والطالبات حيث نوفر لكم أدناه رابط تسجيل اختبار تحصيلي 1442 ورقي والتعريف بالفترتين الأولى والثانية.

تسجيل اختبار تحصيلي 1442

تسجيل تحصيلي 1442 ، نوهت الهيئة العامة لتقويم التعليم والتدريب على جميع الطلبة والطالبات الراغبين في إجراء عملية تسجيل اختبار تحصيلي ١٤٤٢ ضرورة الدخول عبر الملف الشخصي الخاص بهم وتغيير الصف من الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي، وذلك من أجل ضمان إتمام عملية التسجيل في التحصيلي للعام 1442.

وبدأت عمليات تسجيل تحصيلي عبر موقع قياس اليوم الإثنين الموافق 26-6-1442هـ، 8-2-2021، وفي نفس السياق أكد بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن أهم شيئ في هذه العملية هو عدم الاعتماد على الأفراد أوالمكتبات في التسجيل منوهاً أن التسجيل يجب أن يتم من خلال صاحب الشأن نفسه عبر الحساب الخاص في موقع قياس.

موعد تسجيل تحصيلي 1442 الفترة الأولى والثانية

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد تسجيل تحصيلي 1442 الفترة الأولى والثانية حيث بدأت فترة التسجيل المُبكر يوم 1-2-2021 م الموافق لـ 19-6-1442، وتستمر عمليات تسجيل اختبار تحصيلي حتى يوم 15-3-2021 الموافق بالهجري 2-8-1442.

رابط تسجيل تحصيلي 1442

من خلال الدخول عبر رابط موقع قياس، وتسجيل الدخول بعد كتابة كافة البيانات المطلوبة بالملف الشخصي والتي تتمثل في رقم السجل المدني ثم كلمة المرور، يُمكنكم إجراء عملية تسجيل اختبار تحصيلي 2021 هذا وسوف نرفق لكم أدناه فيديو يوضح طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي 1442 شرح بالتفصيل.

بعد انتهاء فترة اختبار تحصيلي سنتابع معكم جميع الأخبار فيما يخص عن نتائج اختبارات التحصيلي ورقي خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من إجراء جميع الاختبارات الخاصة بقياس القدرات العامة والتحصيل الدراسي.