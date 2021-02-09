نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في قياس وتقويم المستوى ومعرفة ماهيته وأهدافه في المقال التالي

عمر شويل - جدة قياس وتقويم المستوى لطلاب المرحلة الثانوية هو عبارة عن مجموعة من الاختبارات الموحدة لقياس التحصيل العلمي للطلبة والطالبات قبل التقدم إلى مرحلة التعليم الجامعي، وتسعى الهيئة القومية للقياس والتقويم في السعودية إلى الريادة العالمية في مجال وضع الاختبارات و المقاييس التربوية والمهنية، كما أنها تسعى إلى وضع الاختبارات والمقاييس العلمية والمهنية بشكل يراعى فيه العدالة والكفاءة، فتتيح فرصة أداء الاختبارات لجميع الطلبة ممن تنطبق عليهم الشروط والمتطلبات اللازمة، كما أنها تتيح إمكانية تحميل الاختبارات الفعلية من خلال تطبيق Examplify قبل موعد الاختبارات ب 24 ساعة، كما يمكنكم معرفة موعد الاختبار من خلال منصة الاختبارات عن بعد، ونتناول من خلال هذا المقال كفية التسجيل في قياس وعرض كل التفاصيل التي قد تهمك في هذا الموضوع.

ما هو قياس وما هي أهدافه:

اختبارات قياس هي اختبارات تعمل على تحديد القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، فهي اختبارات تركز على معرفة قابلية الطالب للتعلم بغض النظر عن براعته الخاصة ومهراته في أداء موضوع معيّن؛ فهو يهدف إلى التالي:

قياس قدرة الطالب على فهم المقروء.

والقدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

قياس قدرة الطالب على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

ومدى قدرة الطالب على الاستنتاج.

وقياس قدرة الطالب على التحليل والقياس.

والجدير بالذكر هنا أن هناك العديد من الكليات في المملكة العربية السعودية تشترط اجتياز هذه الاختبارات للالتحاق بأحد كلياتها، كما أن الاختبارات ليس بها نجاح أو سقوط ولكن يحصل الطالب على نسبة من مجموع درجات أقصاها 100 درجة وتكون لها دلالة عند الجهات المعنية بطلب الاختبارات ولا يجوز مقارنتها بالنسبة المئوية لنتيجة الطالب في اختبارات الثانوية العامة.

طريقة وخطوات التسجيل في اختبارات هيئة القياس والتقويم:

لكي يمكنك التسجيل في اختبارات قياس وتقويم المستوى لطلاب المرحلة الثانوية ومشاهدة الاختبارات السابقة والتقديم على الاختبارات الحالية، يمكنك فقط ذلك بإتباع الخطوات التالية؛

قم بالذهاب إلى رابط قياس.

ومن ثمة قم بتسجيل الدخول إلى منصة قياس باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور.

وان كنت مستخدم جديد قم بإنشاء ملف جديد خاص بك عن طريق الضغط على كلمة تسجيل جديد، ثم ملء كافة البيانات المطلوبة.

بعد تسجيل الدخول يظهر لك ملفك الشخصي وبه كافة الاختبارات المسجلة والمتاحة التسجيل وأيضاً الاختبارات السابقة والملغاة، وأيضاً النتائج.

ومن ثمة قم باختيار أيقونة البحث عن الاختبارات المتاحة للتسجيل، ويمكنك فلترت الاختبارات وتحديد الاختبارات المحوسبة أو الورقية وتحديد ما إذا كانت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

ليتم عرض الاختبارات المتاحة قم باختيار الاختبار الذي تريد أداؤه ثم الضغط على أيقونة التسجيل، ومن ثمة تنتقل إلى شاشة بها ملاحظات هامه يجب عليك قراءتها جيداً قبل التسجيل ثم الضغط على متابعة.

ليتم تحويلك إلى شاشة الشروط والأحكام قم بالاطلاع عليها جيداً ثم الضغط على أوافق على التعليمات، والضغط على التالي.

ليتم نقلك إلى شاشة اختيار المقر المناسب لك لتقديم الاختبار به، ويمكنك معرفة كافة المقرات الأقرب إليك من خلال مشاركة موقعك.

ويمكنك تحديد ثلاث مقرات لمعرفة إمكانية التسجيل بها ومن ثمة اختيار اليوم والموعد المناسب لك لأداء الاختبار.