طريقة شحن زين أون لاين 2021 في السعودية.. ادفع في دقيقة

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عمر شويل - جدة طريقة شحن زين أون لاين 2021 في السعودية تهم كل مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية، فالجميع يمتلك خط زين للاتصالات، ويرغب معرفة طريقة شحن زين إلكترونيًا، بالإضافة إلى مطالعة أسعار بطاقات شحن زين في السعودية وخطوات الشحن على موقع شركة زين في السعودية 1442 في أسرع وقت.

طريقة شحن زين أون لاين 2021 في السعودية

هناك أكثر من طريقة لشحن زين أون لاين والاستمتاع بالرصيد من خلال التالي:

الدخول على موقع شركة زين

طلب *141* ثم كتابة رقم بطاقة الشحن، ومن ثم يتم الضغط على شباك.

كما يمكن الاتصال على 141 وانتظار رسالة تقيم الشحن.

الاتصال على الرقم 1717 واتباع التعليمات لشحن خطوط زين مسبقة الدفع، واستكمال عملية الشحن.

أسعار بطاقات شحن زين في السعودية

تتعدد أسعار بطاقات شحن زين في السعودية حسب خدمات العملاء لتلبية احتياجاتهم من خلال بطاقات شحن مختلفة تشمل التالي:

شحن بطاقة 20 ريال سعودي توفر رصيد بحوالي 17.39 ريال سعودي.

شحن بطاقة 50 ريال سعودي توفر رصيد بحوالي 34.48 ريال سعودي.

شحن بطاقة 100 ريال سعودي توفر رصيد بحوالي 86.96 ريال سعودي.

شحن بطاقة 200 ريال سعودي توفر رصيد 173.91 ريال سعودي

شحن بطاقة 300 ريال سعودي توفر رصيد 260.87 ريال سعودي.

خطوات شحن زين أون لاين

أتاحت شركة زين الإلكترونية شحن البطاقات أون لاين من خلال الخطوات التالية:

أدخل على موقع زين

فتح حساب جديد.

الضغط على كلمة حسابي.

سجل برقم شريحة زين أو عبر حساب جوجل أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اختر شحن.

حدد طريقة السداد عبر الفيزا أو من خلال البطاقة الائتمانية.

ضع قيمة الشحن.

اضغط على الشحن لتنتظر للحصول على رسالة بتفاصيل الشحن.

والجدير بالذكر أن بذلك يكون اتضح طريقة شحن زين أون لاين 2021 في السعودية وأسعار الباقات وخطوات الشحن على موقع زين الإلكتروني بسهولة، فهى واحدة من أكبر الشركات في مجال الاتصالات بالسعودية.