نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل الي 30 ألف ريال بدون ضمانات وبدون كفيل لجميع الفئات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة إكسترا بالمملكة العربية السعودية تمويلات شخصية بموافقة سريعة وفورية عند الطلب، وبأقساط مرنة وتسهيلات في السداد تصل الي عامين، بحيث تقدم الشركة التمويل لجميع المواطنين السعوديين ولجميع الفئات وأيضاَ المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ويعتبر تمويل إكسترا من أفضل التمويلات داخل المملكة فلا يحتاج الي تحويل الراتب ولا يحتاج الي كفيل، وأيضاً تمويل إسلامي مطابق مع أحكام الدين الإسلامي، فمن خلال موقعنا نوضح لكم الشروط والمستندات المطلوبة للحصول علي تمويل إكسترا بالمملكة العربية السعودية. شروط الحصول علي تمويل إكسترا للعاملين بالقطاع العسكري 1442 يشترط أن لا يقل عمر العميل المتقدم لتمويل إكسترا عن 25 عاماً. يجب أن لا يتخطى عمر العميل بالقطاع العسكري المتقدم لتمويل إكسترا عن 50 عاماَ. يجب أن لا يقل الدخل الشهري الخاص بالعميل المتقدم لتمويل عن 5000 ريال سعودي كحد أدني. يشترط أن يكون العميل المتقدم قضي خدمة عمل لا تقل عن ثلاثة شهور لكي يتم الحصول علي تمويل شركة إكسترا السعودية. العميل المتقدم بالقطاع العسكري يحصل علي تمويل شخصي يبدأ من 4000 ريال سعودي إلي 12.000 ريال سعودي كحد أقصي. شروط الحصول علي تمويل شخصي من شركة إكسترا للعاملين بالقطاع العام والخاص 1442 أن يتراوح عمر العميل المتقدم لتمويل شركة إكسترا مابين 23 إلي 25 للقطاع العام. فترة عمل العميل لا تقل عن عام. يشترط أن لا تقل مدة خدمة عمل المواطن عن ثلاثة أشهر إذا كان عمره يتراوح مابين 25 إلي 60 عاماً. إذا كان العميل سعودي الجنسية يشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي كحد أدني. إذا كان العميل مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية يشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي أثناء التقديم علي التمويل. العميل المتقدم بالقطاع العام والقطاع الخاص يحصل علي تمويل شخصي بمبلغ 4000 ريال سعودي كحد أدني، 30.000 ريال سعودي كحد أفصي. شروط الحصول علي تمويل شخصي للمتقاعدين يشترط أن لا يزيد عمر العميل المتقاعد عن 70 عاما. يشترط أن لا يقل الراتب الشهري الخاص بالعميل المتقاعد عن 5000 ريال سعودي كحد أدني. العميل المتقدم لتمويل إكسترا يشترط أن يكون مشترك في مؤسسة العامة للتقاعد. يحصل العميل المتقدم علي تمويل بمبلغ 4000 ريال سعودي كحد أدني، 30.000 ريال سعودي كحد أقصي. المستندات والأوراق المطلوبة من شركة إكسترا بالمملكة العربية السعودية تقديم الهوية الوطنية للعميل.

بطاقة العمل أو مختصر الراتب الشهري الخاص بالعميل.

كشف حساب لأخز 3 شهور.

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