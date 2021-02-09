نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو رقم نون واتس في السعودية.. وطرق التواصل السريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو رقم نون واتس في السعودية سؤال يتردد على لسان الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي راغبين معرفة رقم نون الموحد أو طرق التعامل مع متجر نون بشكل عام لاسيما إن نون من أشهر المتاجر الإلكترونية لبيع كافة الخدمات والمنتجات ويتعامل مع خدمة عملاء نون يوميًا الملايين من المواطنين كما تنشر نون في العديد من الدول سواء في مصر أو السعودية أو الإمارات، لبيع كافة المنتجات إلكترونيًا سواء هواتف محمول أو أجهزة كمبيوتر أو ملابس أو مفروشات أو أدوات تجميل وأحذية وأكسسورات ومنتجات المطبخ، ويوفر موقع نون الدفع إلكترونيًا أو عند استلام المنتج بما يوفر على العميل إمكانية الحصول على مايحتاجه بسهولة، وتلبية كافة احتياجاته.

ما هو رقم نون واتس في السعودية

في ظل تساؤلات العملاء عن رقم نون واتس أو وسيلة التواصل المناسبة مع موظفي خدمة العملاء سواء للاستفسار الخدمات التى توفرها الشركة أو تقديم الشكاوي، وفرت نون رقم واتساب متاح للتواصل مع عملاء متجر نور على مدار 24 ساعة للاستجابة على الخدمات التى يريدون الاستفسار عنها، على أن يتم التواصل على 00967180038888 في أي وقت ومن أي مكان في المملكة العربية السعودية أو من خارجها.

طرق التواصل مع خدمة عملاء نون

هناك أكثر من طريقة للتواصل مع خدمة عملاء نون سواء من خلال التليفون أو الإنترنت على النحو التالي:

الاتصال على الرقم الموحد للشكاوي وهو: 8001160210.

إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني لخدمة العملاء وهو: [email protected] .

. كما يمكن الاتصال على حساب خدمة عملاء نون على تويتر مباشرة.

تستطيعون التواصل عبر المحادثة الفورية على الموقع من خلال علامة المراسلة.

الاتصال على الرقم الموحد لمتجر نون على الواتساب وهو: 00967180038888.

خدمة عملاء نون داخل وخارج السعودية