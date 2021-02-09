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عمر شويل - جدة رقم كريم المجاني السعودية 2021 وطرق التواصل بسرعة لابد أن يكون مدون في الهواتف المحمولة لجميع مستخدمة كريم للتنقل في المملكة العربية السعودية، وتتيح الإدارة طرق التواصل مع كريم بأكثر من وسيلة، للاستجابة السريعة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى إتاحة تقديم طلب للمفقودات على خدمة عملاء كريم من قبل الركاب، لذا نوضح رقم خدمة كريم الموحد من أي مكان داخل المملكة أو خارجها، كانت في الفترة الماضية أقبل الكثيرون على استخدام كريم في ظل تداعيات فيروس كورونا، حيث تقدمالشركة خدمات توصيل الركبات والمأكولات وكافة المقتنيات المختلفة، بالإضافة إلى التنقلات في مختلف المناطق لذا أصبحت من أكبر الشركات وأشهرها في هذا المجال منذ إنشائها واستطاعت أن تحصل على ثقة عملائها، وهى لم تتواجد فقط في السعودية بل في العديد من الدول العربية مثل مصر، والإمارات، والسعودية، والأردن.

رقم كريم المجاني السعودية 2021

هناك رقم كريم المجاني السعودية يمكن التواصل مع خدمة عملاء كريم من خلاله في أي وقت من داخل المملكة العربية السعودية هو 920033786 ويوجد فريق معتمد من المدربين والموظفين للرد على استفسارات العملاء، وحل المشاكل التى تواجههم.

طرق التواصل مع خدمة عملاء كريم

وفرت إدارة شركة كريم للتواصل العديد من الطرق للتواصل مع خدمة عملاء كريم في السعودية في حالة تعرضهم لمشكلة أو أي استفسار يرغبونه، وذلك من خلال الوسائل التالية:

رقم خدمة عملاء كريم : 920011264 أو الرقم 920033786.

رقم حساب كريم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

كما يمكن تحميل تطبيق من جوجل للإبلاغ عن أي مشكلة مع الكابتن أو الخدمة المقدمة في أي وقت وذلك فور الضغط على تبويب اتصل بنا على تطبيق كريم.

خدمة عملاء كريم للإبلاغ المفقودات