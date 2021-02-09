نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم البنك السعودي للاستثمار 1442 .. أسهل طريقة للتواصل مع خدمة العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم البنك السعودي للاستثمار 1442يتساءل عنه العددي من المواطنين في السعودية فهو من أكبر البنوك في المملكة ويقدم العديد من الخدمات المصرفية بمنافسة كبيرة مع البنوك الآخري لذا البنك السعودي للاستثمار يمتلك قاعدة عريضة من العملاء، وباستمرار يرغبون معرفة رقم البنك السعودي للاستثمار أو الفاكس للاستفسار عما يحتاجونه، وخاصة أن البنك السعودي للاستثمار يقدم خدمات مصرفية متعددة وجديدة لدعم عملائه باستثمار ومواكبة احتياجاتهم والخدمات التى يرغبون استخدامها، وفي الوقت ذاته هناك الكثيرون يرغبون التواصل خدمة عملاء البنك السعودي للاستثمار عن طريق الإيميل، أو مواقع التواصل الاجتماعي وهو مانعمل على توضيحه في هذا الموضوع.

رقم البنك السعودي للاستثمار 1442

وفر البنك السعودي للاستثمار أكثر من طريقة للتواصل مع خدمة العملاء للرد على الاستفسارات من قبل عملاء البنك لتشمل التالي:

رقم البنك السعودي للاستثمار مجانًا وهو 8001248000 تعتبر هذا الرقم المجاني من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية.

وأتاح البنك خدمة عملاء البنك السعودي للاستثمار من داخل السعودية وخارجها وهو رقم 966114183100 متاح للاستفسار حول كافة الخدمات.

رقم فاكس البنك السعودي للاستثمار

كما أن هناك العديد من عملاء البنك السعودي للاستثمار يرغبون التواصل عن طريق الانترنت بدلاً من الهاتف المحمول، لذا أتاح البنك السعودي للاستثمار رقم لفاكس لكي يتيح للعملاء الاتصال والاستفسار هو الرقم 966114776781.

ويمكن ارسال الاستفسارات والشكاوى إلى الصفحة الرئيسية للبنك على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام.

طريقة فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار 1442

يمكن للمواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار 1442 من خلال الطريقة الآتية: